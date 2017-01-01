季节性系列视频制作器：提升您的活动影响力

使用我们创新的从脚本到视频功能，快速生成引人入胜的季节性活动视频。

制作一段30秒的吸引人季节性系列视频，面向年轻、时尚前卫的群体，展示充满活力的新服装。视觉风格应时尚且动感，采用快速剪辑和现代流行音乐配乐，利用HeyGen的“模板和场景”打造适合社交媒体视频的精致美感。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和本地社区制作一段45秒的季节性活动视频，突出即将到来的活动或特别优惠。采用温暖、亲切的叙事视觉风格，配以友好、专业的旁白，使用HeyGen的“语音生成”功能作为您的创意引擎策略的一部分轻松生成。
示例提示词2
开发一段60秒的个性化内容解说视频，针对对新季节性产品感兴趣的潜在客户。视频应包含简洁、信息丰富的动画视觉效果和清晰、简明的解说，由“AI化身”呈现，并通过“字幕/说明”确保包容性观看体验。
示例提示词3
为电商品牌生成一段15秒的强力广告活动视频，聚焦限时季节性优惠。视频应具有快节奏、视觉冲击力的风格，配以充满活力的背景音乐，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”快速组装引人注目的视觉效果，促进即时原生视频创作。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

季节性系列视频制作器的工作原理

通过四个简单步骤轻松制作引人入胜的季节性系列视频，利用我们的AI视频制作器将您的创意想法转化为专业活动。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您的季节性活动信息，或利用平台的从脚本到视频功能轻松塑造您的叙述。
2
Step 2
选择视觉模板
从专业视频模板库中选择，立即设置季节性系列的视觉主题和结构。
3
Step 3
添加AI驱动元素
通过引入动态AI化身或自定义语音增强您的系列，提升目标受众的参与度。
4
Step 4
导出并分享
最终确定您的视频以便在各个平台上分发，利用纵横比调整和导出功能为您的季节性系列创建完美的社交媒体视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

鼓舞人心的季节性发布视频

.

开发激励人心的视频来发布您的季节性系列，激发客户灵感并突出您新产品背后的独特愿景。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的季节性活动视频？

HeyGen的AI视频制作器，由其创意引擎提供支持，为制作引人入胜的季节性系列视频提供了高效的解决方案。您可以利用多种视频模板和AI脚本编写，快速生成个性化内容以支持您的营销工作。

我可以使用AI化身在HeyGen中个性化我的内容吗？

当然可以，作为领先的在线视频制作器，HeyGen允许您将逼真的AI化身集成到您的视频中。利用从文本到视频的功能，通过自然的语音生成将您的脚本生动呈现，确保个性化内容的传递。

是什么让HeyGen成为社交媒体视频的高效选择？

HeyGen通过其广泛的视频模板库和自动化视频编辑功能简化了社交媒体视频的创建。这款AI视频制作器能够快速生成内容，使其成为持续且引人入胜的社交媒体活动的理想选择。

HeyGen如何支持广告活动的端到端视频生成？

HeyGen提供了一个全面的平台，用于端到端的视频生成，非常适合解说视频和广告活动。其功能包括AI脚本编写、多样的AI化身和语音生成，确保从提示到最终输出的完整且专业的视频创作体验。