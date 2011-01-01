快速制作节日广告视频的工具

在几分钟内启动引人入胜的假日和季节性活动。利用我们的高级文本转视频功能，将您的脚本转化为令人惊叹的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个现代化的45秒宣传视频，针对营销团队在社交媒体上推出新季节性产品。视觉和音频风格应简洁、以产品为中心，并使用清晰的旁白描述产品特性，同时由“AI化身”生动地展示产品细节，打造出吸引观众注意的有影响力的宣传视频。
示例提示词2
想象一个为本地企业设计的动态60秒视频广告，用于宣布他们激动人心的季末清仓活动。这个充满活力、明亮且以社区为中心的视觉效果，配上欢快的音乐和清晰的旁白，应该吸引当地居民，轻松将简单的脚本转化为引人入胜的视觉叙事，使用HeyGen的“从脚本到视频”功能进行有效的营销活动。
示例提示词3
开发一个简洁的15秒营销视频，针对在线订阅服务，旨在推广其限时季节性优惠。这个专业且简明的视频，配有现代动画和轻音乐背景，需要清晰地阐述关键优势，并通过HeyGen的“语音生成”实现完美旁白，有效地接触到繁忙的在线观众，成为领先的AI视频制作工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

节日广告视频制作工具的工作原理

使用我们直观的AI视频制作工具，轻松为您的营销活动制作引人入胜的季节性视频广告，旨在吸引您的观众注意。

1
Step 1
创建您的季节性广告
从多种专业设计的模板中选择，或从您的脚本开始，使用AI生成初始视频。这为任何假日或活动的创意过程提供了良好的开端。
2
Step 2
定制您的内容
使用品牌的特定颜色、字体和标志个性化您的广告。结合媒体库中的动态元素和图像，以符合您的季节性主题。
3
Step 3
增强AI元素
整合逼真的AI化身或利用文本转视频功能有效传达您的信息。添加语音旁白和字幕，确保您的季节性促销具有影响力。
4
Step 4
导出并广泛分享
通过调整纵横比优化您的视频以适应各种社交媒体平台。下载完成的宣传视频，准备好提升您的营销活动。

使用案例

用季节性活动激励观众

制作情感共鸣的视频，捕捉季节的精神，激励观众与您的品牌和优惠互动。

常见问题

HeyGen如何提升我的季节性广告视频活动？

HeyGen让您能够快速创建引人入胜的季节性广告视频和宣传视频。利用我们的AI视频制作工具，结合可定制的模板和AI化身，设计出吸引观众注意的营销活动，而无需繁琐的视频编辑工具。

HeyGen提供哪些定制选项来创建独特的视频广告？

HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的视频广告反映您的品牌形象。使用我们的拖放编辑器，整合自定义动画，从各种模板中选择，并访问丰富的媒体库，为您的所有营销视频制作高质量的定制视频。

HeyGen能否利用AI快速创建视频广告？

是的，HeyGen通过先进的AI工具显著加速视频广告的创建。使用文本转视频技术将您的脚本转化为引人入胜的视频广告，生成专业的语音旁白，并利用AI化身简化内容创作过程，打造强大的广告创意。

HeyGen如何支持为社交媒体平台创建视频广告？

HeyGen使得为社交媒体平台（如Instagram Reels、TikTok和YouTube Shorts）优化的视频广告制作变得简单。我们的平台支持纵横比调整和4K超高清导出，帮助电商企业和营销人员在所有渠道上部署高质量的视频广告。