搜索广告视频制作者：快速创建引人入胜的视频广告
利用AI化身和AI驱动的工具创建高质量的UGC风格视频广告，助力转化并推动业务增长。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的专业现代视频，面向绩效营销人员，突出AI视频广告制作者的强大功能。视频应包含动态剪辑和一个引人入胜的“AI化身”传递关键优势，展示他们如何高效地自定义视频广告以优化活动。音频应清晰权威，补充时尚的视觉呈现。
开发一个20秒的有力视频，专为社交媒体经理设计，展示为各种社交平台快速创建内容。采用快节奏和时尚的视觉风格，配以动态文本覆盖，强调快速“语音生成”功能，以在几分钟内制作有影响力的视频广告。音频应简洁且引人注目，适合在社交媒体上快速消费。
设计一个60秒的真实且贴近的视频，目标是寻求真实内容的营销团队，展示UGC风格视频广告的创建。叙述应包含多样化的对话场景，配以清晰突出的“字幕/说明文字”以确保可访问性和参与度。整体语气应温暖且吸引人，强调这种方法如何增强视频营销效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化高影响力视频广告的创建？
HeyGen的AI视频广告制作者利用先进的AI驱动工具简化了创建引人入胜的视频广告的整个过程。您可以轻松地将脚本转化为具有真实感的AI化身和动态场景的视觉效果，大大提升您的视频营销效果。
HeyGen是否提供AI化身用于创建独特的视频广告？
是的，HeyGen提供多样化的AI化身，您可以利用它们创建独特且个性化的UGC风格视频广告。这些AI化身帮助绩效营销人员提供高质量的视频内容，与各大社交平台的观众产生共鸣。
HeyGen创建的视频广告有哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，包括用户友好的拖放编辑器和专业视频模板。这使您能够通过品牌控制、字幕和库存媒体完全自定义您的视频广告，以匹配您的活动目标。
HeyGen能否帮助我高效地制作搜索广告视频内容？
当然可以，HeyGen是一个高效的搜索广告视频制作者，旨在帮助您快速制作高质量的视频营销内容。通过利用我们的AI驱动工具，企业可以轻松创建推动参与并帮助业务增长的视频广告。