搜索广告视频制作者：快速创建引人入胜的视频广告

利用AI化身和AI驱动的工具创建高质量的UGC风格视频广告，助力转化并推动业务增长。

制作一个30秒的活力明亮视频，目标是小企业主，展示他们如何轻松成为搜索广告视频制作者。视觉风格应具有视觉吸引力，配以欢快的背景音乐和清晰的AI旁白，展示从各种“模板和场景”中选择和自定义的直观过程，以快速创建引人注目的产品或服务视频广告。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的专业现代视频，面向绩效营销人员，突出AI视频广告制作者的强大功能。视频应包含动态剪辑和一个引人入胜的“AI化身”传递关键优势，展示他们如何高效地自定义视频广告以优化活动。音频应清晰权威，补充时尚的视觉呈现。
示例提示词2
开发一个20秒的有力视频，专为社交媒体经理设计，展示为各种社交平台快速创建内容。采用快节奏和时尚的视觉风格，配以动态文本覆盖，强调快速“语音生成”功能，以在几分钟内制作有影响力的视频广告。音频应简洁且引人注目，适合在社交媒体上快速消费。
示例提示词3
设计一个60秒的真实且贴近的视频，目标是寻求真实内容的营销团队，展示UGC风格视频广告的创建。叙述应包含多样化的对话场景，配以清晰突出的“字幕/说明文字”以确保可访问性和参与度。整体语气应温暖且吸引人，强调这种方法如何增强视频营销效果。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的搜索广告视频制作者如何工作

使用HeyGen的AI驱动工具和直观编辑器快速为任何平台制作高质量、引人入胜的视频广告，助力业务增长。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
首先编写您的广告脚本或从多种视频模板中选择，以启动您的创意过程。HeyGen的从脚本到视频功能让您的想法轻松成真。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
通过选择一个真实感的AI化身并生成自然的语音旁白来提升您的内容，使您的信息在观众中产生强烈共鸣。
3
Step 3
自定义您的视觉效果
将您的广告完美定制。使用品牌控制（标志、颜色）添加品牌元素，整合库存媒体，并应用动态场景过渡，以最大化影响力自定义您的视频广告。
4
Step 4
导出您的高质量视频广告
以不同的纵横比渲染您的最终高质量视频，以适应不同的社交平台。通过纵横比调整和导出，您的引人入胜的视频广告已准备好推动表现。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户成功广告

将客户推荐转化为引人入胜、具有说服力的视频广告，建立信任并推动转化。

background image

常见问题

HeyGen如何简化高影响力视频广告的创建？

HeyGen的AI视频广告制作者利用先进的AI驱动工具简化了创建引人入胜的视频广告的整个过程。您可以轻松地将脚本转化为具有真实感的AI化身和动态场景的视觉效果，大大提升您的视频营销效果。

HeyGen是否提供AI化身用于创建独特的视频广告？

是的，HeyGen提供多样化的AI化身，您可以利用它们创建独特且个性化的UGC风格视频广告。这些AI化身帮助绩效营销人员提供高质量的视频内容，与各大社交平台的观众产生共鸣。

HeyGen创建的视频广告有哪些自定义选项？

HeyGen提供广泛的自定义选项，包括用户友好的拖放编辑器和专业视频模板。这使您能够通过品牌控制、字幕和库存媒体完全自定义您的视频广告，以匹配您的活动目标。

HeyGen能否帮助我高效地制作搜索广告视频内容？

当然可以，HeyGen是一个高效的搜索广告视频制作者，旨在帮助您快速制作高质量的视频营销内容。通过利用我们的AI驱动工具，企业可以轻松创建推动参与并帮助业务增长的视频广告。