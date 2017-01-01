脚本到视频生成器：将文字转化为引人入胜的视频
轻松从任何脚本创建专业视频。利用HeyGen强大的AI语音解说，瞬间让您的文字栩栩如生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1分钟的营销视频，针对社交媒体内容创作者，展示将书面文字转化为视频以进行引人入胜的产品公告的强大功能。采用充满活力和现代感的视觉美学，配以欢快的背景音乐和显著的屏幕字幕/说明文字，以最大化可访问性，展示HeyGen强大的语音生成能力，适用于多样化的叙述风格。
制作一个45秒的解释视频，面向小企业主，重点介绍使用AI视频生成器创建宣传内容的简单性。视觉和音频风格应亲切直观，使用明亮的色彩和清晰、鼓励性的解说，强调HeyGen庞大的媒体库/素材支持和直观的模板与场景如何加速视频制作。
设计一个30秒的快速提示视频，面向数字营销人员，展示如何从单一来源将脚本转换为适用于多个社交平台的视频。采用快节奏、视觉丰富的风格，流畅地在不同的纵横比之间切换，配以简洁的解说，展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何简化跨平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
是什么让HeyGen成为有效的AI视频生成器？
HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和先进的AI语音解说技术，成为一个有效的AI视频生成器。它简化了创作过程，让用户可以轻松地将脚本转换为专业效果的视频。
我可以自定义使用HeyGen创建的视频吗？
当然可以。HeyGen提供了一个直观的在线视频编辑器，具有广泛的可自定义编辑功能。您可以轻松集成背景音乐，添加素材视频，并包括专业字幕，以完美地将您的AI生成视频与您的品牌对齐。
HeyGen生成的视频有哪些导出选项？
HeyGen提供灵活的导出选项，允许您以多种格式下载高质量的AI生成视频。这使得创建和分享适合不同社交媒体平台的引人入胜的短视频变得简单。
HeyGen如何使用AI将脚本转换为视频？
HeyGen作为脚本到视频生成器，通过使用尖端的AI技术将您的书面内容转化为动态视觉效果。它无缝地将您的脚本合成为自然的AI语音解说，由逼真的AI虚拟形象呈现，从文字创建完整的视频。