专业人士的最佳屏幕录制视频工具
使用我们的屏幕录制视频工具轻松捕捉清晰的音频和高清视频，结合HeyGen的语音生成功能，打造精美效果。
开发一个吸引人的90秒教学视频，面向内容创作者和软件演示者，展示高清录制在制作清晰软件教程中的强大功能。该视频应采用动态、高质量的视觉风格，配以欢快的背景音乐，强调在平台内直接进行复杂视频编辑的简便性。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速制作出精美、专业的内容，使复杂的过程显得轻松简单。
设计一个简洁的45秒宣传视频，目标受众为开发人员和支持团队，展示用于错误报告和快速演示的屏幕录制Chrome扩展的便利性。视觉和音频风格应直接、逐步，配以平静的解释性旁白，特别展示屏幕活动的高效音频录制。利用HeyGen的字幕/说明文字功能，确保所有观众的可访问性和清晰度，提供快速、易于理解的解决方案。
制作一个用户友好的2分钟视频，专为小企业主和营销团队量身定制，突出一个用户友好的界面如何使创建专业屏幕录制对每个人都变得可及。视频应具有易于接近、鼓舞人心且精致的视觉和音频风格，展示以MP4格式导出最终项目的简便性，以实现通用兼容性。使用HeyGen的语音生成功能，创建有说服力的叙述，赋予用户信心，无需广泛的技术知识即可制作高质量的视频内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何处理生成内容的视频输出和纵横比？
HeyGen支持灵活的纵横比调整，以适应各种平台，确保您的视频在任何地方都显得专业。您可以轻松地将创作导出为适合不同需求的格式。
HeyGen平台内有哪些语音生成的技术选项？
HeyGen提供先进的语音生成功能，允许用户从多种合成语音中选择，以配合他们的AI虚拟形象视频。这确保了每个作品的高质量音频。
HeyGen能否帮助我控制生成视频的品牌？
可以，HeyGen提供全面的品牌控制功能，使您能够加入自己的标志，调整颜色，并在所有视频内容中保持一致的品牌形象。这确保您的输出与品牌指南完美契合。
HeyGen是否支持直接从脚本创建文本到视频？
当然。HeyGen的核心功能包括强大的从脚本到视频功能，允许您将书面内容转化为引人入胜的视频演示，配以AI虚拟形象和动态生成的场景。