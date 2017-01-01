学校视频生成器：打造引人入胜的教育内容

快速使用我们的AI学校视频生成器创建专业教育视频，利用可定制的模板简化内容创作。

开发一个45秒的教育视频，展示复杂的科学概念，目标受众为学生和教育工作者，采用清晰、引人入胜的视觉风格和友好的AI化身声音；利用HeyGen的AI化身和配音生成技术使内容栩栩如生。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个60秒的学校营销视频，旨在激励潜在的家长和学生，特色为充满活力、鼓舞人心的视觉效果和振奋人心的背景音乐；利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能，高效制作专业级的信息。
示例提示词2
为整个学校社区制作一个30秒的信息视频，包括家长、教师和学生，采用易于理解的视觉风格和清晰的屏幕文字以确保包容性；该视频应有效利用HeyGen的字幕/说明文字，并借助其媒体库/素材支持来提供引人注目的视觉效果。
示例提示词3
生成一个90秒的教学视频，向教师和管理人员解释一种新的项目式学习方法，采用现代、教学性和流畅的视觉风格；使用HeyGen的从脚本到视频功能以及纵横比调整和导出功能，轻松在各个平台上分发。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

学校视频生成器的工作原理

使用我们直观的AI视频生成器，轻松为您的学校创建引人入胜的教育视频和营销内容，旨在简化您的内容创作。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从多种为教育和营销目的量身定制的预设计模板中选择，或从空白画布开始，开发您独特的学校视频。我们的平台提供广泛的模板和场景，轻松启动您的项目。
2
Step 2
添加您的内容和视觉效果
粘贴您的文本脚本，观看其如何通过我们的从脚本到视频功能转化为动态视觉效果。通过AI生成的图像、素材媒体或上传您自己的学校视频和照片来丰富您的故事。
3
Step 3
自定义和个性化
通过生成人声配音来完善您的视频，确保为您的观众提供清晰和引人入胜的解说。添加精美的字幕/说明文字以提高可访问性，并应用学校的品牌色彩和标志，增添专业感。
4
Step 4
导出并分享您的创作
一旦您的视频完美无瑕，利用我们的纵横比调整和导出功能为任何平台量身定制。轻松将您的高质量学校视频分享至社交媒体、网站或嵌入到演示文稿中，有效地触达您的观众。

使用案例

开发学校营销和沟通视频

快速创建引人注目的社交媒体和营销视频，以吸引潜在学生并保持学校社区的知情。

常见问题

HeyGen如何提升教育视频的创作？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，简化了学校的教育视频创作。通过HeyGen，教育工作者可以轻松将脚本转化为引人入胜的视频内容，使用AI化身、逼真的AI声音和可定制的模板，大大提升项目式学习和在线课程的效果。

HeyGen能否制作引人入胜的学校营销视频？

当然可以。HeyGen是一个强大的学校视频生成器，帮助学校制作高质量的社交媒体营销视频和虚拟校园导览。您可以通过品牌控制自定义视频，整合AI生成的图像，并制作有影响力的视频通讯，以提高参与度和内容创作。

HeyGen为视频项目提供了哪些创意工具？

HeyGen为您的所有视频项目提供了一整套创意工具。用户可以利用从脚本到视频的功能，生成人声配音，添加字幕，并使用丰富的媒体库和素材照片与视频，使复杂的内容创作和教育视频变得触手可及。

HeyGen是否简化了AI教育视频的生成？

是的，HeyGen被设计为一个直观的教育视频制作工具，简化了AI教育视频的生成过程。通过使用预设计的模板和强大的视频编辑工具，您可以快速从脚本中制作出专业级的教育视频，具有动态的AI视觉效果。