学校视频生成器：打造引人入胜的教育内容
快速使用我们的AI学校视频生成器创建专业教育视频，利用可定制的模板简化内容创作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个60秒的学校营销视频，旨在激励潜在的家长和学生，特色为充满活力、鼓舞人心的视觉效果和振奋人心的背景音乐；利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能，高效制作专业级的信息。
为整个学校社区制作一个30秒的信息视频，包括家长、教师和学生，采用易于理解的视觉风格和清晰的屏幕文字以确保包容性；该视频应有效利用HeyGen的字幕/说明文字，并借助其媒体库/素材支持来提供引人注目的视觉效果。
生成一个90秒的教学视频，向教师和管理人员解释一种新的项目式学习方法，采用现代、教学性和流畅的视觉风格；使用HeyGen的从脚本到视频功能以及纵横比调整和导出功能，轻松在各个平台上分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升教育视频的创作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，简化了学校的教育视频创作。通过HeyGen，教育工作者可以轻松将脚本转化为引人入胜的视频内容，使用AI化身、逼真的AI声音和可定制的模板，大大提升项目式学习和在线课程的效果。
HeyGen能否制作引人入胜的学校营销视频？
当然可以。HeyGen是一个强大的学校视频生成器，帮助学校制作高质量的社交媒体营销视频和虚拟校园导览。您可以通过品牌控制自定义视频，整合AI生成的图像，并制作有影响力的视频通讯，以提高参与度和内容创作。
HeyGen为视频项目提供了哪些创意工具？
HeyGen为您的所有视频项目提供了一整套创意工具。用户可以利用从脚本到视频的功能，生成人声配音，添加字幕，并使用丰富的媒体库和素材照片与视频，使复杂的内容创作和教育视频变得触手可及。
HeyGen是否简化了AI教育视频的生成？
是的，HeyGen被设计为一个直观的教育视频制作工具，简化了AI教育视频的生成过程。通过使用预设计的模板和强大的视频编辑工具，您可以快速从脚本中制作出专业级的教育视频，具有动态的AI视觉效果。