学校宣传视频制作工具，打造引人入胜的教育内容
使用HeyGen的易用模板快速创建令人惊叹的学校宣传视频，吸引观众。
开发一个有影响力的45秒宣传视频，面向校友和更广泛的社区，庆祝学校的丰富传统和近期成就。视觉风格应怀旧而又前瞻性，将档案录像和照片与现代校园镜头相结合，配以振奋人心的管弦乐配乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能来叙述关键里程碑和成就，完美整合媒体库/库存支持中的视觉效果，讲述一个引人入胜的故事。
设计一个吸引人的30秒视频制作作品，面向新教职员工，概述学校的核心价值观和支持性社区环境。采用简洁现代的视觉美学，配以专业图形和简短的访谈式片段。整合HeyGen的AI虚拟形象，简明介绍不同部门或关键学校政策，确保通过自动生成的字幕/说明文字提高清晰度和可访问性。
制作一个动态的15秒社交媒体宣传视频，宣布即将到来的全校活动，专门针对在校学生以实现最大参与度。视觉和音频风格应快速、激动人心且易于分享，使用醒目的文字覆盖和庆祝音乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种社交平台，并使用引人注目的旁白生成清晰传达活动细节并激发兴奋。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化学校宣传视频的制作？
HeyGen通过AI虚拟形象和用户友好的在线平台，使学校能够轻松制作专业的宣传视频。您可以利用多样的模板，添加自定义品牌，并使用我们丰富的媒体库，包括库存视频和照片，制作引人入胜的学校宣传视频。
HeyGen提供哪些创意功能来定制学校宣传视频？
HeyGen提供强大的创意选项来定制您的学校宣传视频。轻松添加动画文字和图形，从我们的库中选择背景音乐，并生成引人入胜的旁白，使您的视频真正独特。我们的拖放编辑器确保无缝的创意体验。
HeyGen是否利用AI来提升学校视频制作？
是的，HeyGen结合了先进的AI功能来提升您的学校视频制作。我们的平台可以将脚本转化为视频，使用AI虚拟形象并生成高质量的旁白，简化复杂任务，让您专注于学校宣传视频的创意讲述。
我可以多快从HeyGen导出并分享学校的宣传内容？
HeyGen支持高效的全高清导出，适用于各种平台。一旦您的学校宣传视频完成，您可以轻松下载并使用我们的社交媒体分享选项，将引人入胜的内容分发给目标受众。