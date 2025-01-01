制作一个引人入胜的60秒“学校宣传视频制作”作品，目标是吸引潜在学生及其家长，展示充满活力的日常生活和独特的学术项目。视觉风格应明亮且充满活力，快速切换微笑的学生、互动的课堂活动和课外活动，并配以积极向上的激励音乐。利用HeyGen的模板和场景快速组装动态序列，并通过专业的旁白生成来解释学校的使命。

