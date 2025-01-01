您的学校学习视频生成器，打造引人入胜的内容
通过AI虚拟形象和易于定制的模板即时生成专业教育视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教育视频，专为高中生和教师设计，使用引人入胜的动画视觉效果和充满活力的热情配音来解释复杂的科学概念。该视频应突出使用HeyGen的从文本到视频功能制作教育视频的强大之处，将普通文本转化为引人入胜的AI视觉效果。
制作一个充满活力的45秒学校营销视频，面向潜在的家长和学生，突出创新学校项目的独特优势，用于社交媒体推广。视觉风格应现代且充满活力，配有欢快的背景音乐和清晰的旁白，确保视频可以通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应不同平台。
设计一个全面的2分钟学习模块，面向课程开发者，展示如何通过学校学习视频生成器简化内容创作。视频应采用信息丰富且易于理解的视觉风格，使用直接从脚本生成的冷静、权威的配音来清晰解释复杂步骤，强调HeyGen的配音生成功能的高效性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI教育视频的制作？
HeyGen通过将脚本转化为动态视觉效果，结合AI虚拟形象和高质量配音，简化了引人入胜的“AI教育视频”的制作。这种从文本到视频的能力使HeyGen成为教育工作者和机构直观的“教育视频生成器”。
HeyGen能否根据不同的学习需求定制教育视频模板？
是的，HeyGen提供广泛的定制选项，包括多样化的“自定义视频模板”和强大的媒体库，允许教育工作者根据不同学科和学生参与度调整“教育视频”。这使HeyGen成为“易于定制”的多功能“教育视频制作工具”。
HeyGen为制作学校学习视频提供了哪些高级功能？
HeyGen提供高级功能，如逼真的AI虚拟形象、多语言配音生成和自动字幕/说明文字，增强了所有“学校学习视频”内容的可访问性和参与度。这些“AI视觉效果”和工具是我们先进“视频创作软件”的核心。
HeyGen教育内容的导出和分享能力如何？
HeyGen提供灵活的纵横比调整和导出功能，确保您的“教育视频”在任何平台上都能完美格式化。这使得从“社交媒体”帖子到集成的“学校营销视频”或内部学习管理系统的无缝分享成为可能。