学校解说视频生成器：简单快捷

使用现成的模板和场景，立即将您的课程转化为引人入胜的视频教程。

一个60秒的动画解说视频，面向小学生及其家长，创意地解释每天阅读的好处。将场景设定在一个充满幻想的学校环境中，采用活泼明亮的视觉风格和轻松友好的语气，通过HeyGen的配音生成功能吸引年轻学习者。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为高中教师设计一个45秒的视频教程，演示如何有效使用新的在线评分系统。该视频应具有清晰的分步骤视觉风格和专业的配音，利用HeyGen的多种模板和场景来简化制作过程。
示例提示词2
制作一个30秒的解说视频，展示一个由学生主导的可持续发展项目，面向大学观众，旨在激发参与。采用现代动态的视觉美学，通过HeyGen的AI虚拟形象展示项目，并配以充满活力的背景音乐。
示例提示词3
为学校管理人员和家长教师协会成员开发一个50秒的信息视频，详细介绍新的校园安全协议。这个解说视频需要简洁权威的视觉风格和清晰的配音，通过HeyGen的自动字幕功能确保所有观众都能轻松理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学校解说视频生成器的工作原理

使用HeyGen的直观平台轻松制作引人入胜且信息丰富的教育视频，旨在简化复杂主题。

1
Step 1
创建新的解说视频
通过选择一系列专业解说视频模板开始您的教育项目，为任何主题提供快速入门。
2
Step 2
添加您的教育内容
整合您的脚本，让我们的AI配音功能生成清晰、引人入胜的旁白。通过相关的视觉效果和动画增强学习效果。
3
Step 3
自定义和完善
利用拖放编辑器轻松安排场景、添加文本和应用品牌。确保您的视频完美解释复杂概念。
4
Step 4
导出您的最终视频
准备好您的解说视频以便在各个平台上分享。高效地制作高质量的教育内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提高学习参与度和记忆力

.

利用AI驱动的解说视频显著提高学生的参与度，并改善教育环境中的知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助教育工作者制作引人入胜的学校解说视频？

HeyGen是一个强大的学校解说视频生成器，使教育工作者能够快速制作高质量的动画解说视频，适用于各种学科。通过AI虚拟形象和可定制的场景，您可以将复杂的主题转化为易于理解的视频教程。

HeyGen是否提供AI配音和文字转视频功能用于解说视频制作？

是的，HeyGen集成了先进的AI配音生成和文字转视频功能，让您可以轻松将脚本转换为专业音频和动态动画解说视频。这简化了整个视频制作过程。

HeyGen中是否有预制的解说视频模板？

当然，HeyGen提供了多种解说视频模板和用户友好的拖放编辑器，使您无需设计或编辑经验即可轻松创建解说视频。您可以轻松地用自己的内容和品牌定制这些模板。

HeyGen为动画解说视频提供了哪些品牌和可访问性功能？

HeyGen提供全面的品牌控制，包括自定义字体和标志集成，以确保您的动画解说视频与您的品牌一致。此外，该平台提供自动字幕和多种导出选项，以增强可访问性和覆盖范围。