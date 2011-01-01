学校教育视频制作工具：轻松吸引学生
使用我们的学校教育视频制作工具轻松创建引人入胜的课程，利用AI化身进行动态演示，激发学生的灵感。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为高中教师开发一个60秒的教学视频，演示一个复杂的历史事件，采用简洁、专业的美学风格，由AI化身呈现信息，并生成清晰简洁的配音，通过字幕/说明文字进一步增强所有学生的理解力，利用HeyGen作为AI教育视频制作者。
制作一个30秒的宣传视频，面向潜在的大学生和家长，展示充满活力的校园生活和独特的课程，采用动态且视觉吸引力的风格，配以振奋人心的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持来定制视频元素，并确保社交媒体推广的最佳纵横比调整。
为大学生设计一个90秒的项目式学习演示，展示一个合作研究项目，采用现代、信息丰富的视觉风格，结合自定义动画和真实的AI语音进行旁白，并利用HeyGen的配音生成和字幕功能来增强互动视频项目的可访问性和参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化学校的教育视频制作？
HeyGen作为一个直观的AI教育视频制作工具，使教育工作者和学生无需具备编辑技能即可创建专业级视频。其用户友好的拖放界面和丰富的教育视频模板库使得定制内容变得简单高效。
HeyGen提供哪些功能来使动画教育视频更具吸引力？
HeyGen通过提供AI生成的视觉效果、真实的AI语音和自定义动画选项，使用户能够制作引人入胜的动画教育视频。您可以轻松整合我们库中的多样化媒体，创建真正吸引学生的动态互动视频内容。
HeyGen能否支持学生和教师的多样化教育视频项目？
当然可以，HeyGen被设计为一个多功能的学校教育视频制作工具，适用于从教师的教学内容到学生项目的多媒体演示等各种项目。其协作能力简化了团队合作，使小组能够轻松地共同进行视频创作。
HeyGen如何让用户有效地定制他们的教育视频？
HeyGen提供强大的视频编辑工具来定制教育视频，包括品牌化、添加图标和插图以及应用各种效果的选项。您还可以生成AI视觉效果并整合素材媒体，以完美地将您的视频与特定的学习目标对齐。