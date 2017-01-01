学校教育视频制作工具，打造引人入胜的学习内容
使用AI化身将您的课程转变为专业的教育视频，吸引学生的注意力。
开发一个针对K-12教育工作者和在家教育家长的45秒教学视频，清晰地解释一个复杂的科学概念。采用简洁的解说视频风格，配以明亮的图形和平静、令人安心的旁白，通过HeyGen的字幕/说明功能确保所有观众都能完全访问。
制作一个引人入胜的60秒学校宣传视频，旨在给当地社区和潜在家庭留下深刻印象，展示充满活力的校园和学生活动。采用专业的电影视觉风格，配以振奋人心的管弦乐音乐，利用HeyGen的媒体库/素材支持增强风景镜头，创造一个真正身临其境的体验。
制作一个简短的30秒视频，展示教师和学校管理人员如何高效地使用教育视频模板创建新的教学材料。呈现明亮和吸引人的视觉风格，配以充满活力的背景音乐，突出HeyGen的综合模板和场景功能，展示如何轻松为课堂使用和课堂视频营销生成自定义内容。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为学生制作引人入胜的教育视频？
HeyGen通过AI化身和多种教育视频模板，帮助教育工作者创建引人入胜的教学内容。轻松将您的文字脚本转化为动态视频，使学习对学生更具吸引力和可访问性。
我可以用动画和自己的品牌定制教育视频模板吗？
当然可以！HeyGen提供强大的视频编辑工具，允许您用动画、学校品牌、标志和颜色定制视频模板。通过独特的视觉元素增强您的学校宣传视频或营销视频。
HeyGen为学校营销视频和社交媒体提供了哪些工具？
HeyGen是一个出色的学校教育视频制作工具，提供文本转视频、语音生成和全面的媒体库用于素材照片和视频。轻松调整内容的纵横比，以适应各种社交媒体平台。
HeyGen支持包括音乐和字幕在内的多媒体创作吗？
是的，HeyGen通过允许您从其库中添加背景音乐并自动生成字幕，支持全面的多媒体创作。这确保了您的教育视频对任何观众都具有可访问性和丰富的内容。