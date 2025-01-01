学校通信视频制作器：轻松连接

通过使用我们先进的AI化身制作动态视频，提升学校招生和参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新生家长制作一段90秒的指导视频，引导他们熟悉学校在线门户的“初学者友好界面”。视频应展示一个友好的AI化身演示步骤，结合屏幕捕获示例，并使用简单且吸引人的视觉效果，使这些新用户的入门过程顺畅无压力。
示例提示词2
为高中生设计一段2分钟的教程视频，教他们如何在课堂应用中使用特定的“视频编辑工具”进行项目。视觉风格应动态现代，展示界面操作的动画视频，并由HeyGen生成清晰易懂的字幕/说明文字，以支持理解并满足多样化的学习需求，确保没有人错过技术细节。
示例提示词3
为学校员工制作一段45秒的快速提示视频，介绍如何使用新数字工具优化日常“工作流程”。该视频应利用HeyGen的预设计模板快速创建，使用媒体库中的相关库存图片和视频剪辑来增强视觉效果，使培训既高效又对忙碌的教育工作者和支持人员具有吸引力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学校通信视频制作器的工作原理

使用我们直观的AI视频工具轻松创建引人入胜的动画视频，以提升学校沟通并推广您的机构。

1
Step 1
选择模板或从头开始
通过选择一系列专业设计的模板来开始您的项目，以适合学校的信息，或从空白画布开始构建您的互动视频。
2
Step 2
使用AI自定义您的视觉效果
通过添加AI化身、自定义角色和动态场景来使您的信息栩栩如生。调整颜色、字体和品牌控制，以匹配学校的身份，制作专业的动画视频。
3
Step 3
添加引人入胜的内容和媒体
从我们丰富的媒体库中加入文本、图片和视频剪辑，或上传您自己的素材。通过自动生成的字幕/说明文字和配音生成来增强所有解释视频的清晰度。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过审核内容来完成您的学校通信视频。一旦完美无瑕，即可以各种纵横比导出，并轻松分享至学校社区平台，包括社交媒体视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

有效的员工和家长培训

通过互动和信息丰富的AI视频，提高学校员工培训和家长信息会议的参与度和保留率。

常见问题

HeyGen如何简化学校通信视频的制作？

HeyGen利用先进的AI视频工具，包括AI化身和AI文本转视频生成，使创建引人入胜的学校通信视频变得轻而易举。其直观的界面和现成的模板让教育工作者和管理员能够快速制作高质量的动画视频。

HeyGen能否帮助学校在所有视频内容中保持品牌一致性？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使学校能够在其营销视频中加入自定义标志、颜色和字体。这确保了从宣传内容到解释视频的每个视频都与学校的身份完美契合。

HeyGen提供哪些高级AI功能来增强教育视频？

HeyGen集成了强大的AI技术，如AI文本转语音用于逼真的配音和AI字幕用于无障碍和翻译。用户还可以利用丰富的库存媒体库和拖放视频编辑工具来丰富他们的互动视频项目。

HeyGen是否支持为学校的各种需求创建多样化的视频内容？

当然。HeyGen是一个多功能的在线视频制作平台，适用于营销视频、培训视频、社交媒体视频和内部沟通。凭借其灵活的工作流程和便捷的分享选项，学校可以高效地制作动画演示和录制课程。