强大的情景视频生成器用于AI创意工作流
简化AI创意工作流，通过HeyGen创新的从脚本到视频功能生成令人惊叹的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个60秒的介绍视频，面向新软件用户和技术团队，展示新"AI工具"的核心功能。采用视觉吸引力强且逐步演示的美学风格，配以友好而专业的音频解说。利用HeyGen的"模板和场景"快速设置介绍序列，突出这些"可定制视频模板"如何加速内容创作。
为企业培训师和学习与发展部门设计一个2分钟的培训视频，演示如何有效使用"情景视频生成器"进行互动学习。视觉呈现应具有教育性并包含实际例子，配以专业的旁白和清晰的屏幕文字。实施HeyGen的"字幕/说明"功能，以增强在多样化学习环境中的可访问性和理解力，利用"AI视频"技术创建动态培训模块。
开发一个45秒的宣传视频，针对市场营销团队和内容创作者，展示如何为各种活动制作"生产就绪的视觉效果"。该视频需要动态且精致的视觉风格，配以有冲击力的音轨以吸引注意力。利用HeyGen的"媒体库/素材支持"无缝整合高质量的视觉素材，轻松将您的营销"脚本转化为视频"。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从脚本创建AI视频的过程？
HeyGen作为一个直观的"AI脚本到视频生成器"，将您的文本转化为引人入胜的"AI视频"内容。用户可以轻松制作"真人出镜视频"和其他"情景视频"格式，使用"可定制的视频模板"和逼真的"AI化身"。
HeyGen为AI生成的视觉效果提供了哪些创意控制？
HeyGen为您的"AI视频"项目中的"AI生成视觉效果"提供了广泛的"创意控制"。您可以"编辑视觉效果"，整合各种"视觉素材"，并微调"可定制的视频模板"，以完美契合您的品牌愿景。
HeyGen的AI工具能否有效支持AI创意工作流的生产规模化？
当然可以，HeyGen强大的"AI工具"专为"生产规模化"而设计，通过简化"AI创意工作流"。诸如"脚本到视频"生成、"旁白生成"和自动化"字幕/说明"等功能使企业能够快速生产大量的"AI视频"内容。
HeyGen的AI模型是否确保专业AI视频的生产就绪视觉效果？
是的，HeyGen的先进"AI模型"旨在为每个"AI视频"生成高质量的"生产就绪视觉效果"。利用包括"图像到图像"处理在内的复杂功能，确保为您的"情景视频生成器"需求提供精致和专业的输出。