情景规划培训视频生成器，打造有影响力的学习
通过无缝的文本到视频转换，节省时间和资源，创建动态的企业培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为团队领导和项目经理开发一个鼓舞人心的60秒视频，展示HeyGen快速生成各种商业挑战互动情景的能力。采用现代、快节奏的视觉风格，配以大胆的图形和充满活力的配乐。利用从脚本到视频的功能，轻松将详细脚本转换为动态视频内容，突出快速创建引人入胜的培训视频的能力。
为中小企业主制作一个30秒的视频，展示HeyGen在开发公司培训模块方面的经济高效解决方案，特别是涉及分支情景的模块。视觉基调应友好亲切，使用明亮清晰的视觉效果和舒缓的背景音乐。强调如何轻松利用媒体库/库存支持中的相关视觉效果，令复杂情境变得易于理解。
为教育工作者和在线内容创作者设计一个45秒的信息视频，详细说明HeyGen如何通过将教育内容转换为引人入胜的视频来改变学习体验。视觉风格应简洁未来感，结合细腻的动画叠加和自信权威的旁白。利用HeyGen的AI化身呈现复杂情景见解，使脚本到视频的转换无缝且专业。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进情景规划培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI技术，帮助用户快速制作引人入胜的情景规划培训视频。您可以将脚本转化为具有逼真AI化身和旁白的视频内容，简化企业培训的整个制作过程。
HeyGen能否帮助创建互动且引人入胜的情景学习内容？
HeyGen通过创建动态视频内容来增强情景学习体验。其可定制的视频模板和多样化的AI化身使您能够构建视觉丰富的内容，支持互动情景，使您的培训更具吸引力。
AI化身在HeyGen生成有效的企业培训视频中扮演什么角色？
HeyGen中的AI化身在高效生成专业且一致的企业培训视频中至关重要。通过简单地将脚本转换为视频，HeyGen的AI化身能够有说服力地传达您的内容，与传统视频制作相比，节省了大量时间和资源。
HeyGen在开发定制培训视频方面有哪些优势？
HeyGen在开发定制培训视频方面提供了显著优势，拥有庞大的视频模板库和强大的品牌控制。这使得内容创建一致且专业，优化了整体学习体验，使高质量培训材料的制作变得更简单。