您的沙龙宣传视频制作工具，瞬间营销
轻松为您的沙龙营销活动创建令人惊叹的宣传视频。我们的AI宣传视频制作工具让您为每个片段生成完美的语音旁白。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一家沙龙开发一个45秒的精致宣传视频，旨在向年轻专业人士和生活方式爱好者传达其独特的氛围和高端体验。使用HeyGen的AI虚拟形象介绍沙龙的理念或明星造型师，采用时尚、精致的视觉风格，配以温暖的灯光和沙龙环境及快乐客户的动态镜头。音频应包括平静、优雅的器乐音乐，配以柔和、自信的旁白，使其成为使用现成视频模板的完美宣传视频。
制作一个60秒的有影响力的宣传视频，重点关注客户推荐和惊人的前后变化，针对寻求可靠和值得信赖的沙龙服务和灵感的人士。这个宣传视频制作工具应采用真实的推荐风格视觉方法，清晰的分屏展示变化和真实的客户微笑。利用HeyGen的字幕/说明显示关键客户语录，配以轻松、积极的背景音乐，使其成为营销活动的绝佳资产。
制作一个充满活力的15秒AI宣传视频制作工具，展示即将到来的沙龙大师班或独家产品发布，针对对美容教育或社交媒体特别优惠感兴趣的潮流人士。视觉风格应快速切换，突出关键活动细节或产品特征和大胆的图形。配以激动人心的现代电子音乐和简洁、激动人心的旁白，利用HeyGen的模板和场景快速创建。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的宣传视频？
HeyGen通过先进的AI技术帮助您为您的业务制作引人入胜的宣传视频。利用我们直观的界面和AI编辑工具，将您的想法转化为专业的营销活动，配有AI虚拟形象和自定义品牌。
HeyGen是否提供快速制作商业视频的模板？
是的，HeyGen提供了大量的视频模板和场景，帮助您快速制作商业视频。我们的拖放编辑器简化了创建过程，让您轻松制作高质量的内容。
HeyGen为AI宣传视频制作工具提供了哪些AI工具？
HeyGen作为一个强大的AI宣传视频制作工具，提供了AI虚拟形象、从脚本到视频的文本转换和语音生成等功能。这些AI编辑工具使您能够创建优化的宣传视频，适用于社交媒体和各种营销活动。
我可以使用HeyGen自定义我的沙龙宣传视频制作内容吗？
当然可以！HeyGen允许您广泛自定义您的宣传视频内容，非常适合沙龙宣传视频制作。您可以应用品牌控制，整合您的媒体，甚至调整纵横比，以便在不同平台上在线下载和分享您的视频。