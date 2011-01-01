强大的Salesforce教程视频生成器，轻松学习
即时将您的Salesforce脚本转化为动态的操作视频和解释短片，具备先进的脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为Salesforce管理员制作一个简洁的45秒解释视频，可以有效展示Salesforce中的新功能或更新，使用HeyGen的AI视频生成器构建。其视觉和音频风格应具有动感和吸引力，快速传达信息并配以屏幕文字支持。脚本到视频的功能将为快速制作准确高效的内容提供无价的帮助。
对于学习新Salesforce流程或应用的员工，制作一个90秒的入职培训视频是必不可少的。这个Salesforce教程视频生成器的输出应采用精致的企业视觉风格，并提供令人安心的信息性音频语调。为了确保所有观众的清晰理解，整合HeyGen强大的字幕/说明功能，使内容高度可访问且易于理解。
经验丰富的Salesforce用户或高级用户将从一个提供高级配置技巧的2分钟视频中受益匪浅。这个视频的视觉风格需要详细且具有指导性，完美地由自信、专业的旁白补充，分解复杂概念。通过利用HeyGen的多样化模板和场景，视频可以有效地构建，创造一个真正全面的操作指南。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频的创建？
HeyGen是一个先进的“AI视频生成器”，简化了视频制作过程。用户可以轻松利用“脚本到视频功能”创建视频，将书面内容转化为引人入胜的叙述，配以逼真的“AI虚拟人”和“类似人声的旁白”。
HeyGen可以用作Salesforce教程视频生成器吗？
当然可以。HeyGen是一个高效的“Salesforce教程视频生成器”，帮助企业创建专业的“Salesforce培训视频”。其直观的平台允许快速制作“操作视频”和“解释短片”，有效地教育用户。
HeyGen提供哪些技术功能用于品牌化和视频部署？
HeyGen提供强大的“品牌化和定制”选项，包括添加标志和品牌颜色的能力。用户可以高效地“导出和部署”他们的视频，具备“纵横比调整和导出”以及自动“字幕/说明”等功能，以适应各种平台和可访问性需求。
使用HeyGen的视频生成器创建视频的过程是什么？
要使用HeyGen的“视频生成器”创建视频，只需“创建您的脚本或提示”。平台会将您的文本转化为动态视频，提供一种无需复杂编辑软件即可制作专业内容的简单方法。