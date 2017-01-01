销售视频制作工具：提升您的销售与参与度
使用先进的从脚本到视频功能，轻松创建专业销售视频,提升销售并吸引观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个2分钟的解释视频，针对希望快速入职新客户或解释复杂产品的企业。视频采用引人入胜且具有教育意义的视觉风格，友好的AI虚拟人提供简明的解释，配合HeyGen媒体库/素材支持的丰富视觉效果，同时语音生成确保您的AI视频代理具有一致的品牌声音。
制作一个动态的60秒视频，专为希望通过个性化视频消息提升销售的销售团队设计。其视觉风格直接且引人入胜，让观众感到被个人关注，配以温暖、亲切的旁白，利用HeyGen的AI虚拟人和长宽比调整与导出功能，为社交媒体创建定制视频。
制作一个快节奏、以解决方案为导向的45秒视频，适合需要高效扩展视频内容制作的市场经理。视觉风格应充满活力，配以权威的旁白和清晰的字幕/说明，展示HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能如何在无需大量资源的情况下快速创建多样化的销售视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业销售视频的制作？
HeyGen利用先进的AI驱动平台和用户友好的拖放编辑器，使得制作高质量销售视频变得极其简单。其强大的视频编辑工具结合AI虚拟人和从脚本到视频的功能，简化了从概念到交付的整个制作过程。
HeyGen能否帮助自动化和个性化销售外展的视频消息？
是的，HeyGen通过AI个性化显著增强销售外展，允许您创建自定义AI虚拟人并使用AI克隆声音。这使得个性化视频消息的高效制作成为可能，帮助您更有效地与潜在客户联系并大规模培育潜在客户。
HeyGen提供哪些技术功能用于编辑销售视频？
HeyGen提供全面的视频编辑套件，具有自动字幕生成、各种模板和素材库访问等功能。您还可以通过品牌控制和长宽比调整为不同的社交媒体平台定制您的视频。
HeyGen是否提供视频托管和分享销售内容的解决方案？
当然。HeyGen作为一个完全集成的视频托管平台，允许您直接管理、嵌入和分享您创建的销售视频。这确保了您的专业销售视频在所有沟通渠道中易于访问并表现最佳。