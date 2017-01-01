创建一个针对销售经理和企业培训师的简洁1分钟视频，展示如何利用AI视频平台简化有影响力的销售培训视频的制作。视觉和音频风格应专业且引人入胜，展示一个自信的AI化身，清晰地解释关键销售方法，并配以有说服力的AI配音。该视频应突出通过HeyGen的AI化身和配音生成功能所能实现的效率和质量。

生成视频