智能化潜在客户开发的AI销售外展生成器

自动化您的多渠道外展并个性化消息。使用文本转视频功能生成引人入胜的视频跟进，以增加预约会议的数量。

制作一段针对销售经理和B2B销售团队的1分钟视频，展示集成销售自动化如何简化重复性任务。视觉风格应专业且流畅，采用数据驱动的图形，并配有权威且清晰的旁白，解释复杂的工作流程自动化。利用HeyGen的文本转视频功能高效呈现关键见解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为企业主和销售领导者开发一段90秒的视频，展示AI销售平台在实现无与伦比的个性化方面的变革力量。视觉效果应现代且引人入胜，反映创新技术，配以自信且略带未来感的声音。使用HeyGen的AI虚拟形象将您的复杂销售策略生动呈现。
示例提示词2
制作一段面向销售运营专家和市场经理的2分钟教育视频，详细介绍无缝CRM集成过程及其对高效潜在客户生成的影响。采用简洁的解释性视觉风格和动画图表，配以专业的逐步旁白。使用HeyGen的功能添加字幕/说明，确保所有技术术语清晰易懂。
示例提示词3
为销售开发代表和销售主管创建一段充满活力的1分钟视频，突出多渠道外展策略和强大的分析与报告的有效性。视觉风格应以结果为导向，快速剪辑展示各种沟通渠道，配以积极向上的鼓舞人心的声音。利用HeyGen的模板和场景快速组装出视觉冲击力强的叙述。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

销售外展生成器的工作原理

通过自动化、AI驱动的销售外展系统简化您的潜在客户开发并有效吸引潜在客户。

1
Step 1
创建您的外展策略
定义您的目标受众和活动目标。使用预构建的模板和场景来构建您的外展，以确保一致的基础。
2
Step 2
添加个性化内容
利用AI为您的受众打造量身定制的消息。使用HeyGen的文本转视频功能直接从文本创建独特的视频问候，增添高度个性化的触感。
3
Step 3
应用多渠道序列
设置跨电子邮件、LinkedIn等的自动跟进序列。通过专业的旁白生成确保所有视频元素的一致消息传递。
4
Step 4
选择优化路径
使用内置的分析和报告工具跟踪关键指标和活动效果。利用这些见解来优化您的方法并最大化参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建动态的客户成功故事

将客户推荐转化为引人入胜的AI视频，建立信任和信誉，显著提升您的销售自动化和转化率。

常见问题

HeyGen如何增强个性化销售外展？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和文本转视频功能，在大规模销售外展中实现AI个性化。这使企业能够创建引人入胜的个性化消息，显著提升潜在客户生成和多渠道外展的效果。

HeyGen能否与现有的销售工作流程集成？

是的，HeyGen专为无缝CRM集成而设计，能够完美融入您现有的销售自动化工作流程。这一功能简化了潜在客户开发和跟进序列，通过高效的工作流程自动化增加预约会议的数量。

HeyGen为视频生成提供了哪些创意工具？

HeyGen提供了一整套创意工具，包括文本转视频、旁白生成和多样的媒体库。用户还可以利用可定制的模板和品牌控制，确保所有销售内容与其品牌形象一致。

HeyGen被认为是有效的AI销售平台吗？

HeyGen被公认为强大的AI销售平台，通过AI虚拟形象快速创建专业视频，彻底改变销售外展。它显著增强了销售自动化策略，帮助团队个性化消息并更高效地生成高质量的B2B潜在客户。