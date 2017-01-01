销售入职视频制作工具：更快培训新员工

使用HeyGen强大的从脚本到视频功能创建引人入胜的入职视频和销售培训视频。

想象一个45秒的充满活力的销售入职视频，专为新销售代表设计，热情欢迎他们加入团队。视觉风格应当是现代且吸引人的，并通过HeyGen的配音生成功能生成友好且充满热情的旁白。AI虚拟形象可以介绍关键团队成员和公司价值观，为新员工打造一个引人入胜且难忘的初体验。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有销售团队设计一个60秒的教学销售培训视频，以更新新产品功能或销售策略。其视觉和音频风格必须清晰、简洁且信息丰富，利用HeyGen的模板和场景打造专业美感。结合媒体库/库存支持中的动态视觉效果，生动展示产品优势，确保对关键销售主题的更新既引人入胜又易于理解。
示例提示词2
制作一个30秒的积极友好的员工入职视频，顺利介绍新员工到公司各个部门的活力文化。这个现代美学视频配有活泼的背景音乐，应利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成内容。通过实施HeyGen的自动字幕/说明，确保所有观众的最大理解和可访问性。
示例提示词3
为远程销售团队成员制作一个50秒简洁且信息丰富的培训视频，提供对新销售工具或流程的快速概览。视觉风格应当干净且专业，配以清晰的解说。通过利用HeyGen的字幕/说明强调普遍访问，并通过调整纵横比和导出确保其在各种平台上的准备就绪。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

销售入职视频制作工具的工作原理

高效设计引人入胜的销售入职视频，顺利整合新团队成员，提高他们的准备度和表现。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先起草您的入职内容。利用我们的从文本到视频功能，立即将您的脚本转化为动态视频，形成销售培训的基础。
2
Step 2
应用视觉元素
通过从我们广泛的预制视频模板库中选择来增强您的内容。轻松自定义颜色、字体，并集成您的公司标志，以确保品牌一致性。
3
Step 3
添加专业配音
使您的信息清晰且引人入胜。为您的脚本生成逼真的AI配音，确保整个销售入职视频的叙述一致且专业。
4
Step 4
导出和分享
视频完成后，以所需的纵横比导出。您精美的视频现在已准备好与新员工分享，提供全面且引人入胜的入职体验。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速视频内容创建

.

快速生成引人入胜且高质量的销售入职和持续培训需求的视频内容。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建引人入胜的销售入职视频的过程？

HeyGen是一款创新的销售入职视频制作工具，通过AI虚拟形象和从脚本到视频功能简化了专业视频的创建。利用预制视频模板和全面的自定义选项，快速制作引人入胜的入职内容。

HeyGen是否允许全面定制员工入职视频？

当然，HeyGen提供广泛的品牌控制，包括标志和颜色集成，确保您的员工入职视频与公司的身份完美契合。您可以完全自定义每个场景，确保整个培训视频的专业和一致外观。

HeyGen提供哪些先进的AI功能来提高视频创建效率？

作为领先的视频创建工具，HeyGen利用先进的AI显著提高效率，提供如逼真的AI配音和视频自动转录等功能。这使得从初始脚本到带字幕/说明的精美视频的快速内容生成成为可能，无需复杂的视频编辑。

HeyGen可以用于各种类型的培训和用户入职视频吗？

是的，HeyGen是一个多功能平台，非常适合创建各种入职视频，包括客户入职、教程视频和产品演示视频。其可调整的模板和纵横比调整功能使其成为在所有平台上提供有效培训视频的理想选择。