通过我们的销售指导视频生成器提升销售
通过从脚本到视频的转换高效生成个性化视频信息。
开发一个针对销售运营专业人士的动态90秒教学视频，展示HeyGen与现有“CRM”系统之间无缝的“集成”，以增强“AI个性化”。视觉呈现应现代且节奏快，展示数据流的屏幕共享演示，并配以热情清晰的解说。使用HeyGen的“AI化身”传递关键见解，确保通过“字幕/说明”提供重要信息以提高可访问性。
制作一个面向销售赋能专家的2分钟信息培训视频，展示“生成式AI”在创建引人入胜的技术“培训视频”中的强大功能，使用逼真的“AI化身”。视觉和音频风格应权威且平静，结合HeyGen界面的详细屏幕录制，由一个成熟的“AI化身”进行解释。利用HeyGen的高级“语音生成”功能，确保在复杂的技术解释中保持一致和专业的叙述。
制作一个充满活力的45秒宣传视频，面向国际销售团队，突出HeyGen直观的“视频编辑套件”和“多语言支持”如何简化快速技术指导的创建。视觉方法应动态且引人入胜，展示多样化的“模板和场景”，通过视觉提示展示全球影响力，并配以充满活力和友好的解说。利用HeyGen的“字幕/说明”有效地同时用多种语言进行交流，展示广泛的适用性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen通过先进的生成式AI将文本转化为视频，使AI视频创作变得触手可及。用户可以轻松地使用逼真的AI化身和自动生成的语音解说，从简单的脚本中创建专业视频。
HeyGen可以与现有的销售工作流程集成吗？
当然可以。HeyGen旨在自动化销售工作流程，允许与您的CRM和其他业务工具无缝集成。这一功能使销售团队能够高效地大规模发送个性化视频信息，提升参与度并简化操作。
HeyGen可以生成哪些个性化视频信息？
HeyGen擅长生成高度个性化的视频信息，利用AI个性化功能。您可以使用独特的AI化身自定义内容，并利用多语言支持来针对全球多样化的受众量身定制您的沟通，确保您的信息有效传达。
HeyGen提供高级视频编辑功能吗？
是的，HeyGen提供强大的功能来增强您的视频编辑套件体验。您可以加入品牌控制，如标志和颜色，使用全面的媒体库，并以灵活的纵横比调整导出视频以适应各种平台。