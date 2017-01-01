您的销售支持视频制作工具：通过AI提升参与度
快速创建引人入胜的销售支持视频，使用AI化身提升参与度并降低制作成本。
开发一个60秒的培训视频，针对需要简化新员工个性化入职培训的销售经理。视频风格应温暖宜人，展示各种AI化身以专业旁白传递关键信息。此提示强调HeyGen的“从脚本到视频”功能，简化了全面培训材料的创建，即使是多语言视频。
创建一个30秒的宣传视频，面向个人销售代表，强调无需视频编辑技能即可轻松制作引人入胜的销售支持视频。视觉和音频风格应快速且鼓舞人心，使用HeyGen的“媒体库/素材支持”中的动态文本和动态素材，支持一个友好的AI化身解释简单的过程。
制作一个45秒的说明视频，针对销售领导，重点展示如何高效创建大量AI视频内容以适应不同的活动。视觉方法应简洁有力，展示HeyGen的“AI化身”如何快速部署在不同的纵横比中，从单一模板生成数百个个性化视频，展示在销售推广中的无与伦比的效率。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的销售支持视频？
HeyGen通过利用AI简化了引人入胜的销售支持视频的创建。您可以轻松使用预构建的模板和逼真的AI化身制作高质量视频，消除了复杂视频编辑技能的需求，加快了制作时间。
HeyGen是否支持个性化和互动的销售支持内容？
是的，HeyGen允许您制作动态和个性化的销售支持内容，包括带有分支场景和测验的互动视频。您可以利用逼真的AI化身模拟销售角色扮演，并为您的团队提供个性化的情景练习。
HeyGen在创建多语言销售视频方面提供了哪些功能？
HeyGen提供了强大的功能来生成多语言销售支持视频。您可以轻松将视频内容翻译成100多种语言，利用AI技术确保您的信息在全球范围内产生共鸣，并提供准确的旁白和自动字幕。
HeyGen能否将文本脚本转化为高质量的销售支持视频？
当然可以。HeyGen的AI视频平台在文本到视频转换方面表现出色，允许您将简单的文本脚本转化为高质量的销售支持视频。该平台生成引人入胜的视觉效果和专业的旁白，简化了您的内容创建过程。