Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，面向产品经理，展示HeyGen的AI视频平台如何利用先进的AI化身快速生成技术产品说明。视觉和音频风格应现代、信息丰富且引人入胜，清晰地展示复杂功能。
示例提示词2
制作一个简洁的2分钟培训模块，面向新销售代表，说明使用HeyGen的销售赋能视频的核心优势。采用动态且教育性的视觉风格，并配有清晰的旁白。该视频应强调从脚本到视频的转换效率，以确保团队信息传递的一致性。
示例提示词3
为业务发展助理制作一个45秒的有影响力的视频，解释在外展工作中使用AI视频的价值主张。视频应具有时尚、专业且有影响力的视觉美感，通过HeyGen的自动字幕功能确保全球可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

销售赋能视频生成器的工作原理

快速创建引人入胜的销售赋能视频，吸引您的观众，传递关键信息，并通过直观的AI视频平台推动成果。

1
Step 1
生成您的脚本
首先输入您的销售信息，利用平台的文本转视频功能，将您的想法即时转化为清晰、可编辑的视频脚本。
2
Step 2
选择AI化身和场景
从多样化的专业AI化身库中选择一位作为您的屏幕主持人，通过逼真的虚拟主持人将您的销售信息生动呈现。
3
Step 3
增强字幕
通过自动生成精确的字幕，确保您的观众能够广泛访问和清晰理解您的视频内容。
4
Step 4
分享和导出
通过导出为适合所有分发渠道的多种格式和纵横比，轻松分发您完成的销售视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功和投资回报

制作引人注目的AI视频，突出客户推荐和案例研究，建立信任并加速交易达成。

常见问题

HeyGen的AI视频平台如何提升销售赋能内容？

HeyGen是一个先进的AI视频平台，旨在高效生成专业的销售赋能视频。它允许您将脚本转化为引人入胜的视频内容，使用逼真的AI化身和高质量的配音，显著简化您的视频制作流程。

我可以使用HeyGen的AI工具自定义我的销售赋能视频吗？

可以，HeyGen提供强大的功能来自定义您的销售赋能视频。您可以利用各种视频模板，结合您的特定品牌控制，如标志和颜色，并轻松更新以确保您的内容完美契合品牌形象。

HeyGen是否支持为全球观众创建多语言销售视频？

HeyGen支持通过超过140种语言的视频创建，配有高质量的配音生成，帮助您触达全球观众。它还包括自动生成的字幕，确保您的销售赋能视频在全球范围内都能被访问和产生影响。

HeyGen在分享和管理销售赋能视频方面有哪些功能？

HeyGen简化了您的销售赋能视频的分享和管理。您可以轻松分享和导出完成的AI视频，支持多种格式，便于团队协作和在销售渠道中的高效分发。