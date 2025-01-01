促销视频制作器：即时创建惊艳广告
轻松创建引人注目的促销视频，提升您的销售额，使用专业的模板和场景为每个活动量身定制。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个时长30秒的精美促销视频，针对电子商务品牌推出新系列或产品，作为其营销活动的强大组成部分。视觉美学应干净专业，展示高质量的产品镜头和细腻的过渡效果。柔和、吸引人的背景音乐和清晰、有说服力的旁白，通过HeyGen的“语音生成”功能精心制作，将有效引导观众了解新产品。
制作一个专为零售商设计的20秒动态视频广告，推广季节性或独家折扣，旨在成为一个高效的促销视频广告。这个引人注目的广告应采用明亮的色彩方案、激动人心的音效和动态文字动画，以突出优惠的紧迫性和价值。确保HeyGen的“字幕/说明”显著显示，即使在无声观看时也能清晰传达信息，最大化其影响力。
制作一个45秒的信息视频，解释一款新应用或软件，专为寻求创意视频制作的科技初创公司量身定制。视觉风格应简洁，结合动画信息图表和清晰的用户界面展示，而音频则采用友好、信息丰富的旁白。通过利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，初创公司可以高效地将详细的产品描述转化为引人入胜且全面的视觉叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何帮助我创建引人注目的促销视频？
HeyGen是一款先进的AI促销视频制作器，能够让您轻松生成惊艳的促销视频。利用丰富的视频模板和强大的AI功能，制作出有效提升销售的广告，为您的营销活动助力。
HeyGen提供哪些AI功能来制作视频广告？
HeyGen利用尖端的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象和强大的文本转视频生成，简化动态视频广告的制作。您还可以生成AI语音和自动字幕，使HeyGen成为一个直观的在线视频编辑器。
我可以使用HeyGen的编辑器自定义我的促销视频吗？
当然可以！HeyGen的在线视频编辑器提供广泛的品牌控制，允许您加入自己的标志和颜色，并使用丰富的媒体库中的素材。轻松添加文字动画、音乐，并使用可自定义的视频模板，使每个促销视频独具特色。
HeyGen如何实现促销内容在社交媒体上的有效分发？
HeyGen通过调整视频的纵横比和灵活的导出选项，优化您的促销视频以适应各种社交媒体平台。创建引人注目的视频广告和营销活动，旨在吸引您的观众并在所有渠道上提升销售。