Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为人力资源和培训部门开发一个90秒的引人入胜且具有指导性的视频，展示现代安全培训视频如何与现有的LMS系统集成。利用HeyGen的模板和场景，并添加必要的字幕/说明，以确保对工作场所安全的全面理解和合规性，视频风格轻松而严肃。
示例提示词2
为合规官员和风险管理团队制作一个45秒简洁而权威的视频，详细介绍如何从工作场所安全检查中创建符合审计要求的报告。使用HeyGen的比例调整和多平台导出功能，并利用媒体库/素材支持，直观地强调关键数据点和合规需求。
示例提示词3
为现场主管和团队负责人生成一个30秒动态实用的“工具箱会议”视频，促进快速的每日安全简报。使用HeyGen的AI化身和语音生成功能，以充满活力的叙述传递关于危险意识的有力信息，使安全成为一个一致且易于理解的话题。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

安全巡查生成器的工作原理

轻松生成全面且引人入胜的安全巡查视频，确保您的团队充分了解并遵守工作场所安全标准。

1
Step 1
创建您的安全脚本
直接输入您的安全巡查内容，或使用我们的AI脚本生成器来概述关键程序。这利用了我们强大的文本转视频功能。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一位专业讲解您的安全巡查。我们的AI化身确保一致且引人入胜的演示。
3
Step 3
定制您的视频
使用品牌控制整合公司的标志和颜色。您还可以从媒体库中添加相关视觉效果以强化信息。
4
Step 4
生成并分发
利用我们的AI视频生成器即时生成高质量的安全巡查视频。您的内容随后可以高效地分发给您的团队。

HeyGen如何简化安全培训视频的制作？

HeyGen利用先进的AI技术简化安全培训视频的制作，将文本脚本转化为引人入胜的内容，配有逼真的AI化身和专业的语音解说。其用户友好的视频编辑工具使创作者能够高效地开发引人注目的工作场所安全材料。

HeyGen提供哪些技术能力来定制视频内容？

HeyGen提供强大的技术功能用于定制，包括全面的品牌控制以整合公司的标志和颜色，以及适用于各种平台的比例调整。用户还可以利用丰富的媒体库和自动字幕/说明来增强视频的可访问性并精确定制内容。

HeyGen能否与现有的学习管理系统（LMS）集成以实现合规性？

是的，HeyGen设计支持无缝的LMS集成，使安全培训视频的高效部署成为可能，并促进自动化的合规跟踪。此数字解决方案确保您的工作场所安全计划能够轻松融入现有的培训基础设施，提供符合审计要求的报告。

HeyGen如何增强安全相关文档和报告的生成？

HeyGen提供强大的工具，包括AI驱动的表单生成器和专用的安全报告生成器，以自动化生成关键的安全文档。这使得每日安全报告的生成变得轻而易举，并可一键导出专业的PDF，确保所有记录符合审计要求，文档流程得到简化。