安全视频工具用于引人入胜的培训

使用我们的AI平台和逼真的AI虚拟形象轻松创建现代、引人入胜的安全培训视频，实现有影响力的视觉学习。

97/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为建筑工人和现场主管设计一段实用的90秒安全意识视频，重点关注建筑工地常见的工作场所危险。视觉风格应真实，展示正确的操作程序，采用严肃但具有指导性的语气。利用HeyGen的AI虚拟形象来扮演不同角色，使内容更具亲和力，并通过引人注目的方式强调风险可视化。
示例提示词2
为人力资源专业人士和安全官员开发一段深入的2分钟合规培训视频，详细介绍紧急程序和疏散计划。视频需要结构化的、逐步的视觉呈现，配以权威的声音，利用HeyGen的模板和场景确保一致且专业的外观。此资源将成为任何组织中有效安全培训视频的重要组成部分。
示例提示词3
为现有员工制作一段引人入胜的45秒微学习安全视频，以便快速刷新合规知识。视觉风格应简洁易懂，结合动画图形和清晰的叙述，并通过HeyGen的字幕/说明文字增强在各种学习环境中的可访问性。此短视频旨在通过视觉学习强化关键安全协议，确保持续的安全意识。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

安全视频工具的工作原理

使用我们直观的AI平台简化为您的员工创建引人入胜且合规的安全培训视频的过程。

1
Step 1
选择您的起点
从专业模板库中选择或从空白画布开始，快速勾勒出您的安全培训视频。
2
Step 2
添加您的内容和演示者
粘贴您的安全协议脚本，并从多样化的AI虚拟形象中选择，以清晰地传达您的信息。
3
Step 3
应用增强和优化
加入视觉效果、背景音乐和自动字幕，确保您的工作场所安全视频全面且易于访问。
4
Step 4
导出以便分发
以多种格式生成您的最终安全视频，包括SCORM导出，以便与您的学习管理系统无缝集成。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全协议

.

将复杂的工作场所危险和紧急程序转化为易于理解、视觉上引人入胜的内容，以实现有效的视觉学习。

background image

常见问题

HeyGen如何在技术上支持现有的LMS平台进行安全培训？

HeyGen通过SCORM导出功能设计为无缝集成到您现有的学习管理系统（LMS）中。此技术功能确保您的高质量安全培训视频可以轻松部署和跟踪，简化您的合规培训计划。

HeyGen为创建引人入胜的工作场所安全视频提供了哪些独特的AI功能？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和直观的AI视频制作工具，帮助您制作个性化的安全视频，讲述引人入胜的故事。这使得创建动态内容成为可能，能够吸引注意力并有效传达给员工关键的安全意识。

HeyGen能否促进创建多样化且有影响力的安全协议视觉学习内容？

是的，HeyGen提供了一个灵活且易于使用的平台，拥有丰富的模板库，让您可以快速开发各种安全协议的视觉学习材料。这简化了传达复杂工作场所危险和紧急程序的过程。

HeyGen如何帮助使安全视频对全球或多元化员工队伍更具可访问性？

HeyGen通过提供一键翻译和自动字幕功能来增强您多元化员工队伍的可访问性。这些技术能力确保重要的安全意识视频和培训视频能够被不同语言和需求的员工理解。