安全培训视频制作器：快速创建引人入胜的视频

通过专业的安全培训视频赋能您的员工队伍。使用HeyGen强大的从脚本到视频功能轻松生成引人入胜的内容。

制作一个90秒的教学视频，专为人力资源经理和学习与发展专业人士设计，演示如何快速将现有的安全协议转化为动态的培训内容。视觉风格应简洁专业，利用屏幕捕捉叠加来突出直观的界面，配以清晰自信的旁白。该视频将展示生成“从脚本到视频”的效率，用于各种“员工培训”模块，并展示“纵横比调整和导出”以实现无缝的多平台部署。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个全面的2分钟“AI安全培训视频”，针对安全官员和培训内容创作者，展示提高参与度的高级技术。美学风格应现代且引人入胜，展示多样化的“AI化身”呈现各种工作场景，并通过多语言“语音生成”确保广泛的可访问性。此提示强调通过真实的角色互动和清晰有力的信息传递来创建“引人入胜的培训视频”。
示例提示词2
为培训管理员和合规官制作一个1分钟的合规更新视频，重点关注最近的“OSHA安全视频”要求。视觉风格应正式且结构化，使用清晰的“模板和场景”来清晰地呈现信息，并启用自动“字幕/说明”以实现普遍理解。此作品将突出平台简化复杂法规信息的能力，确保所有关键细节都易于访问和理解，可能与“SCORM导出”集成以进行跟踪。
示例提示词3
为小企业主和培训协调员制作一个动态的45秒入职视频，展示创建定制安全内容的简便性。视觉和音频风格应用户友好且实用，利用“模板和场景”以及现有的“媒体库/库存支持”快速填充引人入胜的材料。这个简短的视频将展示如何通过“直观的界面”使用户能够快速制作高质量的材料，使安全指导变得可访问且高效。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

安全培训视频制作器的工作原理

使用AI轻松创建专业、引人入胜的安全培训视频。只需四个简单步骤即可将复杂的安全协议转化为清晰、视觉吸引力强的内容。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
通过选择我们为各个行业设计的培训专用模板库中的模板，或粘贴您的脚本以立即生成视频内容，开始您的安全培训视频。
2
Step 2
添加AI化身和语音旁白
通过逼真的AI化身和专业的AI语音旁白使您的安全内容栩栩如生。从多样化的角色和声音中选择，使您的视频对员工更具吸引力和相关性。
3
Step 3
应用品牌和字幕
使用品牌控制添加您的标志和颜色，确保您的安全视频与公司的身份一致。通过自动字幕提高所有观众的可访问性。
4
Step 4
导出并与LMS集成
轻松以各种格式导出完成的安全培训视频。将它们无缝集成到您现有的学习管理系统（LMS）平台中，以简化员工培训的部署和跟踪。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题并增强教育

.

简化复杂的安全协议和法规信息，提高所有培训模块的清晰度和理解力。

background image

常见问题

HeyGen提供哪些AI功能来创建专业的安全培训视频？

HeyGen利用先进的从脚本到视频技术将脚本转化为引人入胜的培训视频。您可以选择多样化的AI化身，并生成自然的AI语音旁白，以快速高效地创建专业的安全培训视频。

HeyGen培训视频可以与现有的LMS平台集成用于员工培训吗？

当然可以，HeyGen支持无缝的LMS集成，使您能够高效地部署和跟踪员工培训视频。我们的平台允许SCORM导出，确保与大多数学习管理系统的兼容性。

HeyGen提供哪些功能以确保工作场所安全培训视频的合规性和可访问性？

HeyGen提供合规准备的模板和自动字幕，以使您的工作场所安全培训视频对所有员工可访问。您还可以利用品牌控制来使内容与您组织的标准保持一致，非常适合OSHA安全视频。

HeyGen如何简化教学安全视频和视觉生成项目的更新过程？

HeyGen的直观界面简化了更新教学视频的过程。通过智能更新等功能，您可以快速修改内容并在您的视觉生成项目中应用更改，节省大量时间和资源。