快速简便的安全信息视频制作工具
使用我们先进的从脚本到视频功能，快速生成引人入胜的工作场所安全视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体开发一个30秒的公共安全公告，面向大众，采用视觉冲击力强的风格，结合动态图形和强大自信的AI化身作为旁白，通过HeyGen的AI化身和预设模板与场景轻松创建，传递引人注目的安全信息视频。
为需要消防安全复习的办公室员工设计一个60秒的合规培训视频，采用专业、简洁的视觉风格，结合动画视觉效果和屏幕字幕/说明文字强化关键点，配以冷静、权威的声音，利用HeyGen的媒体库/素材支持相关图像，创造引人入胜的故事。
为儿童及其父母特别制作一个20秒的家庭安全提示视频，特点是明亮、色彩丰富的卡通视觉效果，讲述引人入胜的故事，配以欢快、鼓励的声音，通过HeyGen的可定制模板和从脚本到视频的功能轻松组装，快速创建内容，并随后调整纵横比和导出以适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何让安全信息视频的创作更具创意？
HeyGen通过利用AI化身和先进的从脚本到视频功能，将您的安全信息视频转化为引人入胜的叙述。您可以通过动画视觉效果和引人注目的虚拟主持人将复杂的安全主题生动呈现，确保观众保持专注并获得信息。
AI在HeyGen的AI视频生成器中对培训起到什么作用？
HeyGen的AI视频生成器简化了整个创作过程。我们的先进AI支持快速从脚本到视频、复杂的旁白生成，甚至多语言支持，让您能够高效地在线制作高质量的培训内容。
我可以根据特定的工作场所安全需求定制HeyGen的视频模板吗？
当然可以，HeyGen提供多样化的可定制模板库，旨在满足各种工作场所安全视频和合规培训需求。您可以轻松地将这些视频模板与您的品牌、具体指示和动画视觉效果相结合，以确保相关性和影响力。
HeyGen能多快帮助我制作和导出安全培训视频？
使用HeyGen，您可以快速从脚本到最终输出制作安全培训视频。我们直观的视频编辑器和高效的渲染功能让您能够在几分钟内创建和导出视频内容，大大缩短了制作时间，同时保持专业质量。