您的首选安全检查视频制作工具，快速培训
使用我们直观的文本转视频功能，快速生成内容，提高工作场所安全合规性和知识保留。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的视频，展示更新后的紧急疏散程序，专为有经验的工厂车间主管设计，强调快速决策。语气应权威且具有指导性，使用HeyGen的可定制模板和媒体库/素材支持，整合相关视觉效果和清晰的旁白生成，有效提升工作场所安全培训视频。
为技术人员制作一段2分钟的详细指导视频，专注于执行专业设备维护的关键锁定/挂牌程序，作为全面安全检查视频制作计划的一部分。此技术演示应使用清晰的字幕/说明文字，并调整和导出适合各种观看设备的纵横比，利用HeyGen的AI视频生成器功能实现精确。
设计一段45秒的简洁安全提醒视频，面向多个部门的办公室员工，关于工作站人体工程学和消防出口路线，确保工作场所安全合规。视觉风格应既吸引人又简单，由专业的AI化身从文本转视频中传达关键点，并利用字幕/说明文字来强化信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化安全检查视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，简化了从文本创建安全检查视频的过程。我们的文本转视频功能和工作流程自动化特性让您可以快速将脚本转化为引人入胜的内容，无需复杂的编辑。
我可以使用HeyGen定制工作场所安全培训视频的AI化身吗？
可以，HeyGen允许您定制AI化身，以在工作场所安全培训视频中代表您的品牌，增强亲和力和参与度。您可以利用可定制的模板和全面的品牌控制，确保您的视频完美契合公司的视觉风格。
HeyGen提供哪些技术功能来部署员工培训视频？
HeyGen提供强大的技术功能以实现无缝部署，包括自动字幕以提高可访问性和多种导出选项。我们的平台是基于网络的软件，便于轻松分享和潜在的LMS集成，以高效地在您的组织中传递员工培训视频。
HeyGen在创建全面的工作场所安全视频方面采取了什么方法？
HeyGen简化了端到端的视频生成，提供了创建全面工作场所安全视频所需的所有工具，从脚本到最终交付。利用AI辅助、丰富的媒体库和集成的旁白生成，确保为您的员工提供引人入胜且合规的安全内容。