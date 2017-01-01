使用我们的安全活动公益广告视频制作工具创建有影响力的公益广告

创建引人入胜的安全意识视频。我们的AI虚拟形象让您的公益广告栩栩如生，实现最大程度的社区参与。

制作一段引人入胜的1分钟安全意识视频，面向年轻人，利用动态叙事方式突出分心驾驶的危险。视觉风格应快速且视觉冲击力强，配以HeyGen生成的紧迫而清晰的旁白，确保重要信息深刻共鸣。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一段45秒的公益广告，面向公众，强调在自然灾害中本地社区准备的重要性。视频应采用令人安心且信息丰富的视觉和音频风格，充分利用HeyGen的模板和场景，快速组装出专业且引人入胜的信息，教育并赋权观众。
示例提示词2
为职场员工开发一段90秒的全面视频，作为更广泛安全活动的一部分，展示正确的举重技巧以防止受伤。演示需要专业且清晰的指导风格，使用HeyGen的AI虚拟形象作为一致且引人入胜的虚拟讲师，从而增强信息的保留和可信度。
示例提示词3
为社交媒体用户创建一段30秒的公益广告视频，强调家庭基本的防火安全提示。视频需要简洁、行动导向的视觉方法，配以大胆的图形和文字，并辅以积极向上的音轨。关键是要使用HeyGen的字幕/字幕功能，以便即使在无声情况下也能最大化可访问性和参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建安全活动公益广告视频

使用我们直观的视频制作工具，为安全活动制作有影响力的公益广告，帮助您有效地吸引社区。

1
Step 1
创建您的公益广告脚本
首先编写或粘贴您的引人入胜的脚本，利用HeyGen的文本转视频功能快速起草您的公益广告。
2
Step 2
选择引人入胜的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择，以视觉呈现您的信息，为您的安全意识视频增添专业感。
3
Step 3
通过专业旁白增强效果
通过HeyGen的旁白生成功能生成自然音频，为您的视频增添影响力，确保信息清晰传达。
4
Step 4
导出并广泛分享
利用纵横比调整和导出功能完成您的安全活动公益广告视频，然后在社交媒体平台上分享，以实现最大程度的社区参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全信息

通过易于理解且视觉吸引力强的AI生成视频，清晰传达复杂的安全指南和公共健康信息。

background image

常见问题

HeyGen如何简化安全活动公益广告的制作？

HeyGen通过将文本转化为视频，结合AI虚拟形象和逼真的旁白，帮助用户创建引人入胜的安全活动公益广告。这个简化的过程使得快速制作引人入胜的安全意识视频变得简单。

HeyGen提供哪些技术功能来增强安全意识视频？

HeyGen提供强大的技术功能，如先进的AI虚拟形象、无缝的文本转视频能力和真实的旁白生成，以增强安全意识视频。用户还可以利用广泛的媒体库支持和直观的视频编辑工具，获得专业效果。

HeyGen能否帮助定制针对特定社区参与或品牌的公益广告视频？

当然可以，HeyGen提供广泛的定制选项，包括专业视频模板和品牌控制，以定制公益广告视频，针对特定的社区参与活动。这确保了您的安全信息在各种社交媒体平台上有效共鸣。

HeyGen是否提供高效的安全活动公益广告视频制作工具？

是的，HeyGen被设计为一个高效的安全活动公益广告视频制作工具，提供AI驱动的视频内容创作功能，如脚本生成和直观的视频编辑工具。这使用户能够以惊人的速度制作高质量的安全活动视频。