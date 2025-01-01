安全公告视频制作工具，快速生成公益广告
利用强大的文本转视频功能，瞬间将脚本转化为有影响力的安全视频，实现清晰、简明的沟通。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段30秒的公益广告视频，旨在提高父母和幼儿的基本网络安全意识。采用友好的动画视觉风格，使用明亮的色彩和有趣的音效，配以轻快的声音，使内容更易接近和记忆，利用HeyGen的“模板和场景”快速组装。
制作一段60秒的安全视频，针对所有持证驾驶员，强调分心驾驶的危险。视觉美学应严肃且真实，使用微妙、发人深省的图像，配以引人入胜且富有同情心的旁白，通过HeyGen的“从脚本到视频”功能生成。
设计一段40秒的实用安全培训视频，面向房主和租户，提供关于关键家庭安全措施的清晰指示，如一氧化碳探测器的维护和灭火器的使用。以简洁、指导性的视觉风格呈现，优先考虑清晰度，利用HeyGen的“字幕/说明”增强可访问性，并配以清晰、直接的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助制作引人入胜的安全意识视频？
HeyGen通过提供多样的视频模板，帮助您快速制作引人入胜的安全意识视频。您可以使用品牌元素自定义这些模板，有效传达清晰的信息，提高观众的记忆度。
AI化身在HeyGen的安全培训视频中扮演什么角色？
HeyGen的逼真AI化身为您的安全培训视频注入活力，以一致的专业水准传递信息。只需输入您的脚本，即可生成文本转视频和旁白，节省大量制作时间。
我可以自定义HeyGen的公益广告视频制作工具以匹配我们公司的品牌吗？
当然可以，HeyGen的公益广告视频制作工具提供广泛的自定义选项，包括强大的品牌控制。轻松整合您的标志、企业色彩和特定视觉元素，确保您的安全公告与组织形象完美契合。
HeyGen如何通过字幕等功能确保安全视频的可访问性？
HeyGen通过自动生成安全视频的字幕/说明，优先确保所有观众的清晰沟通。这一重要功能增强了可访问性和理解力，确保关键信息有效地传达给更广泛的观众。