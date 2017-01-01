SaaS产品视频生成器：创建演示和解释

使用我们先进的从脚本到视频的文本转换功能，将您的产品演示转化为引人入胜的视觉故事，实现轻松的内容创作。

是否在快速制作高质量产品演示视频方面遇到困难？生成一个1分钟的视频，面向B2B SaaS营销团队，展示我们的SaaS产品视频生成器如何以简洁、现代的视觉风格简化内容创作。利用我们的从脚本到视频的文本转换功能进行高效内容输入，配合专业、清晰的AI配音实现流畅的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个90秒的互动式解释视频，专为销售团队和客户成功经理设计，展示关键功能。采用动态视觉风格，屏幕上有注释，并由友好、信息丰富的AI化身声音引导观众。利用我们的AI化身和多样化的模板和场景，构建一个引人入胜的互动产品演示叙述。
示例提示词2
想象需要培训新用户使用复杂的软件工作流程。为软件开发人员和技术培训师制作一个2分钟的技术教程，采用详细的逐步屏幕录制视觉风格。用冷静、精确、教育性的配音进行旁白，并通过字幕/说明确保清晰度。使用屏幕和摄像机录制器捕捉精确动作，生成可跟踪链接以进行性能监控，突出我们产品演示工具的强大功能。
示例提示词3
轻松调整您的营销内容以适应每个平台，为数字营销人员和内容创作者制作一个45秒的视频。采用丰富的视觉风格，动态展示各种纵横比。使用欢快、充满活力的AI声音，并利用纵横比调整和导出功能，以完美适应各种设备。通过整合媒体库/库存支持中的资产，增强视觉吸引力，确保所有内容在移动设备和桌面上的优化。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

SaaS产品视频生成器的工作原理

轻松制作引人入胜的产品演示和解释视频。将您的SaaS功能转化为与观众产生共鸣的视觉故事。

1
Step 1
选择您的起点
从多样化的专业模板和场景库中选择，启动您的SaaS产品视频创作，确保从一开始就具有精致的外观。
2
Step 2
生成引人入胜的旁白
利用AI配音生成，为您的视频添加清晰、自然的音频，将您的脚本转化为引人入胜的旁白，引导观众了解您的产品。
3
Step 3
通过品牌定制
使用品牌控制集成您品牌独特的标志和颜色，确保您的视频反映您的身份，创建一致且专业的营销内容。
4
Step 4
无缝导出和分享
通过纵横比调整和导出选项优化您的视频以适应各种平台，然后使用可跟踪链接分享，以监控参与度并扩大受众范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

将积极的用户体验转化为引人入胜的视频推荐和案例研究，建立信任并展示产品影响力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化SaaS产品演示视频的创建？

HeyGen通过结合屏幕和摄像机录制与AI配音，帮助您轻松制作专业的SaaS产品演示视频。其从脚本到视频的文本转换功能加速了内容制作，使HeyGen成为强大的产品演示工具。

HeyGen提供哪些技术控制来定制产品演示视频？

HeyGen提供广泛的技术控制来定制您的产品演示视频，包括纵横比调整和强大的品牌控制（如标志和颜色）。这确保了您的视觉故事在所有营销内容中保持一致，并针对各种平台进行了优化。

HeyGen如何确保我的解释视频优化分发？

HeyGen通过纵横比调整和多样化的导出选项，允许您优化解释视频以适应各种分发渠道。您可以轻松分享这些产品演示视频，并通过可跟踪链接监控其覆盖范围和性能。

HeyGen的SaaS产品视频生成器由哪些AI功能驱动？

HeyGen利用先进的AI技术为其SaaS产品视频生成器提供支持，具有AI化身和从文本到视频脚本的复杂配音生成。这些核心技术功能使高质量解释视频的快速制作成为可能，而无需广泛的视频编辑技能。