Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个90秒的互动式解释视频，专为销售团队和客户成功经理设计，展示关键功能。采用动态视觉风格，屏幕上有注释，并由友好、信息丰富的AI化身声音引导观众。利用我们的AI化身和多样化的模板和场景，构建一个引人入胜的互动产品演示叙述。
想象需要培训新用户使用复杂的软件工作流程。为软件开发人员和技术培训师制作一个2分钟的技术教程，采用详细的逐步屏幕录制视觉风格。用冷静、精确、教育性的配音进行旁白，并通过字幕/说明确保清晰度。使用屏幕和摄像机录制器捕捉精确动作，生成可跟踪链接以进行性能监控，突出我们产品演示工具的强大功能。
轻松调整您的营销内容以适应每个平台，为数字营销人员和内容创作者制作一个45秒的视频。采用丰富的视觉风格，动态展示各种纵横比。使用欢快、充满活力的AI声音，并利用纵横比调整和导出功能，以完美适应各种设备。通过整合媒体库/库存支持中的资产，增强视觉吸引力，确保所有内容在移动设备和桌面上的优化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化SaaS产品演示视频的创建？
HeyGen通过结合屏幕和摄像机录制与AI配音，帮助您轻松制作专业的SaaS产品演示视频。其从脚本到视频的文本转换功能加速了内容制作，使HeyGen成为强大的产品演示工具。
HeyGen提供哪些技术控制来定制产品演示视频？
HeyGen提供广泛的技术控制来定制您的产品演示视频，包括纵横比调整和强大的品牌控制（如标志和颜色）。这确保了您的视觉故事在所有营销内容中保持一致，并针对各种平台进行了优化。
HeyGen如何确保我的解释视频优化分发？
HeyGen通过纵横比调整和多样化的导出选项，允许您优化解释视频以适应各种分发渠道。您可以轻松分享这些产品演示视频，并通过可跟踪链接监控其覆盖范围和性能。
HeyGen的SaaS产品视频生成器由哪些AI功能驱动？
HeyGen利用先进的AI技术为其SaaS产品视频生成器提供支持，具有AI化身和从文本到视频脚本的复杂配音生成。这些核心技术功能使高质量解释视频的快速制作成为可能，而无需广泛的视频编辑技能。