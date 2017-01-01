SaaS入门视频生成器：快速创建引人入胜的指南
轻松创建有影响力的操作指南和培训视频，利用从脚本到视频的先进技术。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个场景：产品经理需要快速宣布软件的新功能更新。使用从脚本到视频的技术，开发一个动态的90秒产品演示视频，展示新功能，配以引人入胜的视觉效果。目标受众是需要简明、可操作更新的现有高级用户，视频应以快速、充满活力的视觉和音频风格呈现，并辅以清晰的字幕以提高可访问性。
全球企业如何有效地培训其多元化员工队伍遵守合规政策？设计一个全面的2分钟培训视频，具有精致、信息丰富的视觉风格和专业的语音生成，并针对多个地区进行本地化。该视频面向各部门和语言的员工，应利用多语言视频功能，通过清晰的字幕和可能的不同语言配音，使复杂信息易于理解并普遍可访问。
通过创建一个充满活力的45秒宣传视频来提升您的营销活动影响力，旨在吸引潜在客户尝试新软件。利用媒体库中的可定制模板，快速组装一个充满活力、视觉吸引力的短广告，传达核心价值主张。视觉和音频风格应充满活力、富有能量，并配有吸引人的音乐，直接吸引寻求快速、高影响力用户参与工具的营销团队。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen是什么，它如何简化视频创作？
HeyGen是一个先进的AI生成视频平台，通过使用户能够从文本制作专业视频，大大简化了视频创作。它使企业能够高效地创建引人入胜的内容，而无需广泛的编辑技能或传统的视频制作资源，简化了整个视频创作工具流程。
HeyGen的AI化身和从文本到视频的功能如何运作？
HeyGen利用复杂的AI化身，可以从脚本中被赋予生命，自动生成逼真的语音和口型同步。这种从脚本到视频的技术简化了内容制作，使您能够轻松准确地将书面内容转化为动态演示。
HeyGen可以用于特定的商业视频需求，如培训或产品演示吗？
当然可以，HeyGen提供了理想的可定制模板，用于生成各种商业内容，包括培训视频、产品演示视频和SaaS入门视频。我们的平台促进了自动化视频生成，使其易于适应和个性化内容，以满足不同的受众和用户参与目标。
HeyGen支持多语言视频制作和字幕生成吗？
是的，HeyGen支持多语言视频的创建，并提供强大的字幕生成功能，以增强可访问性和全球影响力。其先进的文本到语音技术允许多语言的高质量语音生成，使您的内容具有普遍的影响力。