SaaS功能发布生成器：轻松制作视频
通过HeyGen的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，轻松创建产品更新的吸引人发布视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个信息丰富的45秒SaaS产品演示视频，面向SaaS团队，展示复杂功能，采用清晰的教学视觉风格。结合HeyGen的“字幕/说明”以提高可访问性，并利用其“从脚本到视频”功能简化您的解释视频制作。
制作一个引人入胜的60秒营销活动视频，面向LinkedIn等平台的广泛受众，专注于创新的短视频概念。通过部署HeyGen的“AI虚拟形象”和丰富的“媒体库/素材支持”来吸引注意力，采用趋势感知的视觉风格和轻快的音频基调。
为YouTube制作一个精致的90秒SaaS解释视频，详细介绍现有用户的重要产品更新，采用信息丰富且易于消化的视觉风格。利用HeyGen强大的“从脚本到视频”功能构建您的叙述，并使用“纵横比调整和导出”确保在各个平台上的最佳展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的SaaS发布视频？
HeyGen作为一个强大的SaaS发布视频制作工具，帮助SaaS团队和产品营销经理轻松生成引人入胜的发布视频和产品更新。其直观的平台利用AI虚拟形象和从脚本到视频功能，简化高质量营销活动的制作。
HeyGen可以用于制作SaaS产品演示视频和解释视频吗？
当然可以，HeyGen是制作引人入胜的SaaS产品演示视频和SaaS解释视频的理想工具。用户可以集成屏幕录制，并通过强大的品牌控制和高级AI语音生成自定义内容，输出精致专业的作品。
HeyGen提供哪些工具来生成短视频概念？
HeyGen提供了一整套SaaS优化的模板和功能，如创意钩子，激发灵感并加速短视频概念的创作。这使得LinkedIn和YouTube等平台的营销活动能够迅速吸引观众的注意力。
HeyGen支持视频内容的可定制AI语音生成吗？
是的，HeyGen提供广泛的语音生成功能，允许用户从多样化的AI声音中选择，并定制语调和风格。这确保您的发布视频和产品更新能够完美地与目标受众产生共鸣。