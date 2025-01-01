SaaS功能发布生成器：轻松制作视频

通过HeyGen的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，轻松创建产品更新的吸引人发布视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个信息丰富的45秒SaaS产品演示视频，面向SaaS团队，展示复杂功能，采用清晰的教学视觉风格。结合HeyGen的“字幕/说明”以提高可访问性，并利用其“从脚本到视频”功能简化您的解释视频制作。
示例提示词2
制作一个引人入胜的60秒营销活动视频，面向LinkedIn等平台的广泛受众，专注于创新的短视频概念。通过部署HeyGen的“AI虚拟形象”和丰富的“媒体库/素材支持”来吸引注意力，采用趋势感知的视觉风格和轻快的音频基调。
示例提示词3
为YouTube制作一个精致的90秒SaaS解释视频，详细介绍现有用户的重要产品更新，采用信息丰富且易于消化的视觉风格。利用HeyGen强大的“从脚本到视频”功能构建您的叙述，并使用“纵横比调整和导出”确保在各个平台上的最佳展示。
复制提示
复制提示
粘贴到创建框中
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

SaaS功能发布生成器如何工作

通过我们直观的AI驱动生成器，快速制作引人入胜的新SaaS功能发布视频，旨在吸引您的观众并推动采用。

1
Step 1
选择您的发布视频模板
从多种SaaS优化模板中选择，快速构建您的新功能发布短视频概念。
2
Step 2
整合您的产品演示
轻松上传或使用我们的屏幕录制集成，展示您的SaaS产品演示视频，突出关键功能。
3
Step 3
生成引人入胜的语音
通过自然的AI语音增强您的信息，并通过可选的AI虚拟形象个性化您的视频，以与观众建立联系。
4
Step 4
导出用于您的活动
审查您的最终发布视频，添加必要的字幕/说明，并以各种纵横比导出，以便在任何平台上进行营销活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强产品培训和入职

.

制作引人入胜的内部和外部培训视频，有效地为用户入职并告知团队有关新SaaS功能和产品增强的信息。

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的SaaS发布视频？

HeyGen作为一个强大的SaaS发布视频制作工具，帮助SaaS团队和产品营销经理轻松生成引人入胜的发布视频和产品更新。其直观的平台利用AI虚拟形象和从脚本到视频功能，简化高质量营销活动的制作。

HeyGen可以用于制作SaaS产品演示视频和解释视频吗？

当然可以，HeyGen是制作引人入胜的SaaS产品演示视频和SaaS解释视频的理想工具。用户可以集成屏幕录制，并通过强大的品牌控制和高级AI语音生成自定义内容，输出精致专业的作品。

HeyGen提供哪些工具来生成短视频概念？

HeyGen提供了一整套SaaS优化的模板和功能，如创意钩子，激发灵感并加速短视频概念的创作。这使得LinkedIn和YouTube等平台的营销活动能够迅速吸引观众的注意力。

HeyGen支持视频内容的可定制AI语音生成吗？

是的，HeyGen提供广泛的语音生成功能，允许用户从多样化的AI声音中选择，并定制语调和风格。这确保您的发布视频和产品更新能够完美地与目标受众产生共鸣。