Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
针对精通技术的企业家，这段60秒的视频深入介绍了HeyGen视频创作工具的技术实力。体验从脚本到视频的AI化身和文本到视频的无缝集成，为您的SaaS解释视频增添个性化触感。视觉风格时尚现代，注重简洁线条和极简设计，辅以高雅的音轨。该视频强调了HeyGen的配音生成功能，非常适合那些希望为其内容增添专业配音的用户。
对于创意专业人士和内容创作者，这段30秒的视频突出了HeyGen动画解说视频的艺术潜力。视频专注于品牌选项和媒体库/素材支持，用户可以打造与其品牌身份相符的独特叙事。视觉风格色彩丰富且富有想象力，配以异想天开的动画和俏皮的配乐。该视频展示了HeyGen的宽高比调整和导出功能，确保您的内容在任何平台上都看起来非常出色。
在这段90秒的视频中，面向教育工作者和培训师，探索HeyGen视频编辑软件的教育益处。学习如何利用文本转语音和字幕/标题来创建无障碍且内容丰富的内容。视觉风格清晰且富有教育性，以易于跟随的图形和平静、指导性的旁白为特点。该视频突出了HeyGen的视频性能跟踪功能，提供了关于您的教育视频如何被观众接收的洞察。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其先进的视频创作工具彻底改变了 SaaS 说明视频的制作方式，提供动画解说视频和简化流程的 AI 视频创作者。凭借拖放编辑器和可定制模板等功能，HeyGen 确保您的解说视频制作需求能够高效满足。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Quickly produce compelling SaaS explainer videos that captivate your audience and drive engagement.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Effortlessly create animated explainer videos that boost your brand's presence across social media platforms.
常见问题
HeyGen是如何简化制作动画解说视频的？
HeyGen 提供了一个用户友好的拖放式编辑器和可定制的模板，使创建引人入胜的动画解释视频变得简单。借助 AI 阿凡达和文本到视频的功能，您可以轻松地将想法变为现实。
HeyGen为SaaS解释视频提供了哪些功能？
HeyGen提供了一整套全面的视频创作工具，包括文本转语音和配音生成，非常适合制作引人入胜的SaaS产品解释视频。该平台还支持品牌定制选项，确保您的视频与品牌形象保持一致。
HeyGen能帮助追踪视频性能吗？
虽然HeyGen在视频创作方面表现出色，但它专注于提供强大的工具，如媒体库支持和纵横比调整。对于视频性能跟踪，可能需要与外部平台集成。
HeyGen视频编辑软件提供哪些导出选项？
HeyGen的视频编辑软件提供灵活的导出选项，允许您调整大小并以不同的宽高比导出视频。这确保了您的内容针对不同平台和设备进行了优化。