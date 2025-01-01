在为您的RFP提交简化复杂信息时遇到困难？使用HeyGen创建一个引人入胜的45秒解释视频，揭开您的RFP流程的神秘面纱。以明亮、友好的动画风格为目标企业和采购团队，利用引人入胜的AI化身和清晰的旁白生成，让您的提案轻松脱颖而出。

生成视频