您是一位忙碌的专业人士或小企业主，被客户反馈淹没了吗？创建一个简洁的30秒视频，展示一个直观的评论总结视频生成器如何将冗长的评论提炼为可操作的见解，利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本生成专业且信息丰富的视觉效果，并配有清晰的旁白，为您节省宝贵的时间。

生成视频