Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个信息丰富的60秒教学视频，目标是影响者和电子商务企业，展示使用HeyGen创建引人注目的产品评论视频的简单性。采用干净、教程式的视觉美学，配有清晰的屏幕指示，使用友好的AI头像通过从脚本到视频的功能传递脚本。确保启用全面的字幕/说明以提高可访问性，将HeyGen呈现为一个直观的AI视频生成器，简化内容创作。
制作一个简洁的30秒解释视频，目标是初创公司和教育工作者，说明如何使用HeyGen清晰地传达复杂概念。视觉风格应明亮且引人入胜，利用动画图形和媒体库/库存支持中的相关素材。伴随清晰的合成旁白的是欢快的背景音乐。最后提到轻松调整纵横比和导出到各种平台，利用可自定义的模板快速制作专业的解释视频。
制作一个动态的20秒社交媒体短片，目标是内容创作者和社交媒体经理，强调使用HeyGen快速制作有影响力的视频。视觉体验应快速且时尚，结合快速剪辑、鲜艳的色彩和集成的字幕/说明以便静音观看。使用预设计的模板和场景展示平台作为在线视频编辑器的效率，让用户能够快速为各种平台制作出色的视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品评论视频和视频营销广告？
HeyGen让您轻松创建引人注目的“产品评论视频”和“视频营销广告”。利用逼真的AI头像、专业的AI语音和可自定义的模板，制作在社交媒体平台如YouTube视频和TikTok视频上脱颖而出的内容。
是什么让HeyGen成为满足多样化视频创作需求的有效AI视频生成器？
HeyGen是一个为多样化“视频创作”需求设计的有效“AI视频生成器”。其文本到视频功能由AI脚本生成器驱动，简化了流程，让用户可以使用易于使用的拖放界面创建高质量视频。
HeyGen能帮助我创建具有独特品牌的专业解释视频吗？
当然，HeyGen使创建专业的“解释视频”变得简单。利用可自定义的模板和强大的品牌控制，包括您自己的标志和颜色，确保您的视频完美契合您的品牌形象。
HeyGen作为在线视频编辑器提供了哪些功能来简化制作？
作为一个全面的“在线视频编辑器”，HeyGen提供高质量的AI语音、自动字幕/说明和AI背景移除器以打造精美视觉效果。此外，您可以访问广泛的媒体库/库存支持以增强您的视频项目。