解锁增长：终极收入赋能视频制作工具

使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建强大的销售赋能视频。无需视频编辑技能即可提升您的收入。

制作一段简洁的90秒教学视频，面向IT经理和技术培训师，详细介绍我们AI视频平台的基础方面。视觉风格应简洁现代且信息量大，配有清晰的屏幕文字和专业、平和的男性旁白。利用HeyGen强大的旁白生成和自动字幕功能，清晰解释复杂的技术概念，展示平台在快速内容创作中的易用性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段吸引人的2分钟产品演示视频，专为全球销售团队和产品经理量身定制，展示我们系统的创新功能，采用动态且引人入胜的视觉风格，有效突出UI元素。使用多样的AI化身展示关键功能，并利用HeyGen的字幕功能支持多语言理解，确保内容与全球观众产生共鸣，简化产品价值主张的解释。
示例提示词2
制作一段针对销售运营专家和SaaS管理员的60秒视频，展示无缝集成如何促进收入实现。视频应采用简洁明快的动画图形覆盖风格，利用HeyGen的“模板和场景”快速组装引人入胜的视觉隐喻。重点展示数据流的流畅性和我们集成解决方案的实际好处，增强整体销售生态系统。
示例提示词3
想象一段为销售赋能经理和入职培训专家制作的1分钟入门销售培训视频，旨在快速教育新员工关于特定产品功能，无需任何视频编辑技能。视觉和音频风格应友好、指导性强且专业易接近，采用HeyGen的AI化身通过“从脚本到视频”生成的脚本进行演讲。此视频旨在简化入职流程，使复杂信息易于理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

收入赋能视频制作工具的工作原理

通过引人入胜的AI视频转变您的销售策略。按照以下简单步骤创建引人注目的内容，加速您的收入赋能目标。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写您的视频脚本。我们的平台将您的文本转化为高质量的视频内容，形成您收入赋能视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI演示者
通过选择AI化身来增强您的信息传递。从多样的AI化身中选择，以完美匹配您的品牌并有效传达您的信息。
3
Step 3
添加字幕和品牌元素
确保您的视频可访问且符合品牌形象。自动添加闭合字幕以提高清晰度，并整合您的品牌元素，如标志和颜色，以保持一致性。
4
Step 4
导出您的收入赋能视频
生成适合任何平台的多种格式的高质量视频。您精美的视频现在已准备好赋能您的销售团队并推动收入赋能。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人注目的客户推荐

.

生成专业的客户成功故事和案例研究视频，以建立信任并有效展示产品价值。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI实现高效视频创作？

HeyGen是一个先进的AI视频平台，利用复杂的AI化身和从文本到视频的技术将脚本转化为引人入胜的视频内容。这一强大功能包括自动生成旁白和精确的字幕创建，大大简化了您的视频创作过程。

HeyGen能否协助处理视频编辑和可访问性功能等技术方面的问题？

是的，HeyGen大大简化了视频创作过程，减少了对传统视频编辑技能的需求。它自动生成闭合字幕和字幕，确保您的视频对更广泛的观众可访问且易于理解，包括多语言视频。

HeyGen为创建专业产品演示视频提供了哪些技术功能？

HeyGen提供了一个强大的AI视频平台，具备创建专业产品演示视频所需的功能。利用可定制的视频模板，结合品牌元素的品牌控制，并访问全面的媒体库，以制作精美且有影响力的演示。

HeyGen的视频输出在各种平台和语言上的适应性如何？

HeyGen确保您的视频内容高度多样化并针对不同平台进行了优化。我们的平台支持纵横比调整，并促进多语言视频的创建，配有高质量的旁白，确保您的信息在全球范围内产生共鸣。