收入促进视频生成器：利用AI提升销售
轻松生成个性化的潜在客户视频。我们的AI虚拟形象使销售内容更具吸引力，并显著节省时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个专为销售开发代表设计的45秒动态视频，展示如何创建有影响力的个性化潜在客户视频。视觉风格应充满活力且专业，采用快速剪辑和热情、说服力强的语调。利用HeyGen的模板和场景快速构建引人入胜的开场白，并结合定制的旁白生成功能，以名字称呼每位潜在客户，使每次外联都显得独特而直接。
为大型企业的新员工入职培训制作一个2分钟的说明视频，详细介绍使用HeyGen功能进行电子学习和培训的复杂内部工作流程。视觉风格必须简洁且图解化，结合插图动画和冷静、令人安心的旁白。通过字幕/字幕功能确保完全可访问性，并从媒体库/库存支持中提取相关资产丰富演示内容。
想象一个为全球市场经理制作的60秒简洁营销视频，突出HeyGen在内容创作中实现显著成本和时间节省的能力。视觉效果应简洁且具有企业风格，包含数据可视化和直接的商业语调。强调通过HeyGen高效的从脚本到视频功能制作多语言视频的简便性，以及如何通过纵横比调整和导出功能快速适应各种国际平台而无需额外努力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI进行视频创作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以将脚本转化为引人入胜的视频。它利用复杂的AI虚拟形象和从文本到视频的技术快速创建专业内容，并由AI驱动的编辑功能支持。
HeyGen能帮助创建个性化的销售视频吗？
是的，HeyGen使用户能够制作高度个性化的潜在客户视频，显著增强销售促进效果。这个收入促进视频生成器帮助销售代表通过传递定制信息更有效地与观众联系。
HeyGen提供哪些功能来简化视频制作？
HeyGen提供了一整套旨在简化视频制作的功能，包括可定制的视频模板和生成多语言视频的能力。这些工具显著降低了传统视频创作的成本和时间，优化了您的工作流程。
HeyGen能与其他业务工具集成吗？
HeyGen设计为无缝融入现有工作流程，提供CRM和通信集成以便高效分享和部署。它非常适合在各种平台上创建引人入胜的说明视频和电子学习及培训内容。