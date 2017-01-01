重定向视频制作工具：通过个性化广告推动销售
使用我们的AI视频广告制作工具，通过智能模板和场景制作动态短视频，提升转化率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对数字营销机构和媒体购买者的动态45秒广告，强调快速广告创建和迭代。视觉和音频风格应专业、节奏快，并配有充满活力的背景音乐，反映出AI视频广告制作工具的高效性。此广告将展示如何快速将脚本转化为精美的视觉效果，使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，使他们能够同时为多个客户创建视频广告，展示明显的竞争优势。
创建一个针对产品经理和活动经理的简洁15秒宣传视频，旨在推动转化。视觉美学应干净、现代且具有品牌感，使用欢快、激励人心的背景音乐和清晰、有说服力的旁白。这个短视频可以展示一个产品功能或优惠，展示他们如何轻松利用HeyGen的“模板和场景”快速启动有影响力的活动，从各种视频广告模板中进行选择。
为客户成功团队和品牌倡导者制作一个60秒的推荐视频。此视频应采用富有同情心和可信赖的视觉风格，配以清晰、吸引人的音频和流畅的过渡，专为短视频设计。它将突出客户成功故事，完美结合HeyGen生成的“字幕/说明”，确保所有观众的可访问性和清晰度，有效地将真实反馈转化为引人注目的社会证明。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的AI视频广告？
HeyGen作为一个先进的AI视频广告制作工具，能够让您以惊人的速度创建引人入胜的短视频。利用我们丰富的视频广告模板库和强大的编辑套件，设计出能够推动转化并有效吸引观众的广告。
是什么让HeyGen在制作真实UGC风格视频广告方面表现出色？
HeyGen通过使用逼真的AI化身和灵活的品牌定制选项，使您能够制作真实的UGC风格视频广告。这使您能够制作出与目标受众自然共鸣的引人入胜的推荐视频和其他内容。
我可以轻松地使用HeyGen将脚本转化为精美视频吗？
是的，HeyGen允许您轻松地将文本转化为视频，从脚本生成专业视频，并配有逼真的语音生成。我们直观的平台简化了创作过程，将您的书面内容以视觉和听觉的方式呈现出来。
HeyGen是否提供优化重定向视频内容的功能？
作为一个多功能的重定向视频制作工具，HeyGen提供强大的工具来制作个性化的短视频，并附有明确的行动号召。这些视频非常适合社交媒体活动，帮助您重新吸引观众并显著推动转化。