重定向广告视频制作者：快速提升转化率
通过引人入胜的视频广告将潜在客户转化为客户。利用AI化身创建能够转化的吸引人内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销人员制作一个45秒的时尚专业视频，展示HeyGen作为AI视频广告生成器的强大功能。视觉风格应现代且动态，配以激励人心的背景音乐，强调营销人员如何利用AI化身大规模个性化他们的视频广告，使活动创建在各个平台上都高效且有影响力。
为企业家和电商店主制作一个60秒的鼓舞人心且快节奏的视频，专注于快速广告创建。视觉叙事应展示多样化的产品镜头和引人入胜的旁白，展示HeyGen的从脚本到视频功能如何快速将想法转化为引人注目的在线视频广告制作内容，赋予用户以空前的速度和创造力启动新活动的能力。
设计一个15秒大胆且有影响力的视频，针对数字营销机构，展示执行良好的重定向广告视频的即时效果。这个简洁的作品需要强有力的行动号召和有影响力的声音设计，突出使用HeyGen的语音生成功能添加引人入胜的音频叙述的简便性，深刻地与潜在客户产生共鸣，证明其作为以转化为目标的广告视频制作者的有效性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化重定向广告视频的创建？
HeyGen使创建引人入胜的重定向广告视频变得简单快捷。我们的平台允许营销人员使用AI化身、从文本到视频和拖放编辑器生成高质量的视频广告，简化整个广告创建过程。
是什么让HeyGen成为有效的AI视频广告制作者？
HeyGen利用先进的AI技术驱动逼真的AI化身和语音， 将脚本转化为专业的视频广告。这项技术使企业能够在不需要复杂制作的情况下制作引人注目的产品视频和社交媒体内容。
HeyGen能否帮助小型企业高效创建视频广告？
当然可以。HeyGen提供多种可定制的视频模板和用户友好的拖放编辑器，使小型企业能够快速制作有影响力的视频广告。您可以轻松添加品牌、媒体和字幕，获得精美的效果。
HeyGen如何确保视频广告中的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在每个视频广告中加入您的标志、品牌颜色和特定的视觉元素。这确保了所有的营销视频内容在各个平台上都保持专业和一致的品牌形象。