零售培训视频生成器：提升员工技能

通过引人入胜的培训视频转变入职培训并提升员工发展，轻松使用从脚本到视频的功能创建。

141/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有的零售销售人员开发一段2分钟的"销售赋能"视频，重点介绍高级产品功能和异议处理技巧，以提升他们的"知识共享"能力。演示应动态且信息丰富，包含屏幕文字叠加和自信、说服力强的语气，轻松使用HeyGen的"从脚本到视频"功能生成，并配有"字幕/说明"。
示例提示词2
为所有零售员工制作一段45秒的快速更新视频，宣布新的店铺政策，利用"零售培训视频生成器"的高效性。视觉风格需要简洁明了，采用HeyGen的"模板和场景"功能中的简洁图形，以及中立、权威的AI语音，以确保清晰和易于理解的"轻松更新"。
示例提示词3
为零售管理和运营人员设计一段1分钟的指导视频，演示新库存管理系统的设置和初始使用，使用"AI视频平台"。视觉风格应清晰且逐步，结合"媒体库/库存支持"中的屏幕录制元素，以及有帮助的指导性AI语音，有效引导用户完成复杂的"视频制作"过程。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

零售培训视频生成器的工作原理

使用直观的AI视频平台快速为您的零售员工创建引人入胜的培训视频，简化员工发展和知识共享。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入或粘贴您的培训内容。利用从文本到视频的功能，将您的脚本转化为动态制作，以实现有效学习。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
从多样化的AI虚拟人中选择一个来代表您的品牌。这些数字主持人以专业的声音和动作传递您的内容，增强观众的参与度。
3
Step 3
使用媒体资产进行定制
通过从丰富的媒体库中选择或上传您自己的视觉素材来增强您的视频。这使您能够定制内容并在视觉上丰富您的培训模块。
4
Step 4
生成并分享视频
一旦完成，生成您的高质量内容。轻松导出您的视频以广泛分发，支持在您的组织内高效的知识共享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的零售概念和程序

.

将复杂的产品细节、销售流程或合规指南转化为易于理解的视频课程，供所有员工学习。

background image

常见问题

HeyGen在转变零售培训视频制作中扮演什么角色？

HeyGen通过其先进的AI视频平台转变零售培训视频制作。用户可以将文本脚本转换为动态培训内容，包含逼真的AI虚拟人和复杂的AI语音，大大加快视频制作速度，同时保持高质量和参与度。

我可以在HeyGen中定制AI虚拟人和品牌元素用于我的培训内容吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您定制AI虚拟人，并无缝地将公司的标志和颜色融入培训视频中。您还可以利用各种模板并整合自己的媒体库，确保所有教育资源的一致品牌呈现。

HeyGen提供哪些功能以确保培训视频对多元化零售团队的可访问性和可扩展性？

HeyGen通过提供多语言视频播放器和自动字幕/说明支持全球零售团队，使知识共享对每个人都可访问。该平台还支持内容的轻松更新，并支持SCORM导出，以便与现有LMS系统无缝集成，增强员工发展规模。

HeyGen如何实现高效的内容更新和绩效分析以促进持续的员工发展？

HeyGen通过轻松更新简化培训内容管理，确保您的视频始终反映最新信息以供零售员工使用。强大的分析功能提供关于视频参与度的可操作见解，使您能够优化内容以实现持续的员工发展，并创建更具吸引力的培训视频。