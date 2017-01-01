零售视频生成器：即时创建引人入胜的产品视频

使用我们直观的拖放编辑器和可自定义的模板快速创建专业、符合品牌的视频，吸引您的零售观众。

对于小型企业主和电子商务营销人员推出新科技产品，设想一个引人注目的45秒产品发布视频。视觉风格应时尚现代，包含动态产品镜头，配以欢快的背景音乐和专业的旁白，通过HeyGen的旁白生成高效制作，打造真正符合品牌的视频，成为强大的产品视频生成器。

示例提示词1
制作一个吸引人的30秒促销视频，专为社交媒体经理和精品店主设计，宣布时尚零售店的限时抢购。视觉风格必须鲜艳且节奏快，展示吸引人的商品快速剪辑，配以充满活力的流行音乐，利用HeyGen的模板和场景快速创造影响力。这个零售视频生成解决方案将帮助立即吸引客户兴趣。
示例提示词2
需要一个信息丰富的60秒教学视频，面向科技爱好者和在线购物者，清晰展示智能家居设备的设置和独特功能。视觉风格应清晰简洁，包含逐步演示，配以平静的背景音乐，并利用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性和专业语气，为这项重要的视频创作提供出色的AI视频生成解决方案。
示例提示词3
制作一个感人的20秒品牌故事视频，面向普通消费者和品牌忠实者，展示本地手工艺品企业。视觉风格应温暖真实，展示手工制品，并可能由HeyGen的AI头像功能创建的AI化身传递简短而鼓舞人心的叙述，配以柔和、振奋人心的背景音乐，展示视频生成器讲述引人入胜故事的力量。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

零售视频生成器如何工作

轻松使用AI创建令人惊叹的零售产品视频。只需几次点击即可将产品描述和视觉效果转化为引人入胜的视频内容。

1
Step 1
选择您的起点
从各种专业设计的产品视频模板中选择，以启动您的零售视频创作。只需选择一个适合您的产品和品牌的模板，然后开始定制。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果
通过选择AI化身来增强您的视频，为您的产品增添人性化的触感。这些虚拟主持人可以巧妙地突出产品的关键特性。
3
Step 3
应用专业旁白
从您的产品脚本生成自然的旁白，确保为您的零售商品提供清晰而引人入胜的音频展示。这为您的内容增添了专业层次。
4
Step 4
导出并分享
通过选择所需的纵横比来完成您的零售视频，并以高清格式导出，准备好在任何社交媒体平台或电子商务网站上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户推荐

开发引人注目的视频推荐，以建立信任并展示产品价值给潜在的零售客户。

常见问题

HeyGen如何简化企业的视频创作？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，使用户能够轻松创建高质量的视频。凭借其直观的界面和AI化身，企业可以快速制作各种需求的引人入胜的内容，包括零售视频生成。

HeyGen能为零售业制作符合品牌的产品视频吗？

当然可以，HeyGen是理想的产品视频生成器，提供广泛的品牌控制，确保您的视频完美符合品牌。您可以利用大量的产品视频模板，并根据您的特定零售需求进行定制。

HeyGen提供哪些创意资产来增强视频内容？

HeyGen提供了一套强大的创意AI视频工具，包括逼真的AI化身和专业的旁白，以提升您的视频创作。您可以轻松整合这些元素，从文本提示中制作动态和引人入胜的内容。

使用HeyGen的AI平台，我可以多快生成视频？

HeyGen简化了视频生成过程，使您能够从文本提示或通过定制预设计模板快速创建视频。这个高效的AI视频生成器使您无需大量编辑即可制作专业内容。