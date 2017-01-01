零售视频生成器：即时创建引人入胜的产品视频
使用我们直观的拖放编辑器和可自定义的模板快速创建专业、符合品牌的视频，吸引您的零售观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的30秒促销视频，专为社交媒体经理和精品店主设计，宣布时尚零售店的限时抢购。视觉风格必须鲜艳且节奏快，展示吸引人的商品快速剪辑，配以充满活力的流行音乐，利用HeyGen的模板和场景快速创造影响力。这个零售视频生成解决方案将帮助立即吸引客户兴趣。
需要一个信息丰富的60秒教学视频，面向科技爱好者和在线购物者，清晰展示智能家居设备的设置和独特功能。视觉风格应清晰简洁，包含逐步演示，配以平静的背景音乐，并利用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性和专业语气，为这项重要的视频创作提供出色的AI视频生成解决方案。
制作一个感人的20秒品牌故事视频，面向普通消费者和品牌忠实者，展示本地手工艺品企业。视觉风格应温暖真实，展示手工制品，并可能由HeyGen的AI头像功能创建的AI化身传递简短而鼓舞人心的叙述，配以柔和、振奋人心的背景音乐，展示视频生成器讲述引人入胜故事的力量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的视频创作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，使用户能够轻松创建高质量的视频。凭借其直观的界面和AI化身，企业可以快速制作各种需求的引人入胜的内容，包括零售视频生成。
HeyGen能为零售业制作符合品牌的产品视频吗？
当然可以，HeyGen是理想的产品视频生成器，提供广泛的品牌控制，确保您的视频完美符合品牌。您可以利用大量的产品视频模板，并根据您的特定零售需求进行定制。
HeyGen提供哪些创意资产来增强视频内容？
HeyGen提供了一套强大的创意AI视频工具，包括逼真的AI化身和专业的旁白，以提升您的视频创作。您可以轻松整合这些元素，从文本提示中制作动态和引人入胜的内容。
使用HeyGen的AI平台，我可以多快生成视频？
HeyGen简化了视频生成过程，使您能够从文本提示或通过定制预设计模板快速创建视频。这个高效的AI视频生成器使您无需大量编辑即可制作专业内容。