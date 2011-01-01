零售培训视频：提升员工表现与销售

通过使用从脚本到视频功能轻松创建的引人入胜的零售培训视频，增强员工培训并提高知识保留。

125/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有经验的零售员工开发一段45秒的指导视频，讲解高级“追加销售”技巧。视觉风格应充满活力，使用短小的场景片段，配以自信且有说服力的旁白，强调关键销售点。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的培训材料高效转化为引人入胜的销售培训视觉内容。
示例提示词2
为所有零售员工制作一段简洁的30秒培训视频，旨在提高季节性商品的产品知识保留。视觉和音频风格应快速且信息丰富，结合产品亮点的快速剪辑，配以引人入胜、充满活力的旁白和视觉上吸引人的图形。使用HeyGen的字幕功能确保最大程度的理解，并加强关键信息。
示例提示词3
为零售班次经理和团队负责人设计一段50秒的信息视频，概述日常运营的有效“领导”策略。以专业、权威但平易近人的视觉风格呈现，设置在一个整洁的零售环境中，配以清晰的指导性旁白。利用HeyGen的模板和场景快速组装出一个精致且有影响力的视频，用于员工培训中的监督角色。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

零售培训视频的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建有影响力且一致的零售培训视频，简化员工入职和技能发展。

1
Step 1
创建您的脚本并选择化身
首先输入您的“零售培训视频”完整脚本。接下来，选择我们逼真的“AI化身”之一，以有力地传达您的信息。
2
Step 2
应用品牌和模板
通过应用您独特的品牌元素来增强“员工培训”内容。利用我们的“品牌控制（标志、颜色）”保持视觉一致性。
3
Step 3
添加动态视觉和音频
通过从我们的“媒体库/库存支持”中添加相关视觉效果来丰富您的内容。通过添加旁白和字幕提高可访问性和“知识保留”。
4
Step 4
导出完成的培训
使用“纵横比调整和导出”准备您的专业视频进行部署。无缝地在各种平台上交付您精心制作的“虚拟培训”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励和赋能员工

.

通过AI视频传递引人入胜的激励内容，赋能零售员工，培养更好的客户服务和追加销售技能。

background image

常见问题

HeyGen如何简化零售培训视频的制作？

HeyGen通过使用AI化身和从文本到视频技术，使企业能够快速制作高质量的零售培训视频，大大减少了传统视频制作所需的时间和成本。这种效率有助于解决各种员工培训需求，从入职培训到持续技能发展。

HeyGen可以支持哪些类型的零售环境员工培训？

HeyGen支持多样化的零售员工培训主题，包括提升客户服务、沟通技巧和销售培训。其语音生成和字幕功能确保内容引人入胜，提高所有学习模块的知识保留。

HeyGen能否帮助保持我所有零售学习内容的品牌一致性？

当然可以，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色无缝集成到所有零售培训材料中。这确保了每个虚拟培训视频的一致和专业外观，强化您的品牌形象并提升整体学习效果。

HeyGen是否使零售培训内容更具可访问性和适应性？

HeyGen通过自动字幕和说明提高了可访问性，使所有员工的学习更加包容。此外，其纵横比调整和导出选项允许轻松适应各种平台和设备的培训视频，优化您的零售培训计划的覆盖范围。