创建一个简洁的1分钟视频，专为零售环境中新员工的入职培训而设计。这个信息丰富的培训视频应由一个友好的AI化身展示公司关键政策，确保语气清晰且欢迎。利用HeyGen的从脚本到视频功能，实现精准的旁白和无缝的语音生成，使制作引人入胜的培训视频的过程高效且专业。

生成视频