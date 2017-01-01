零售培训生成器：创建引人入胜的员工培训

轻松创建定制课程用于入职和技能发展。我们的零售培训生成器使用AI化身生成动态、引人入胜的内容。

了解如何通过一段45秒的视频，利用从脚本生成视频的功能，轻松生成生动的视觉效果和专业的配音，彻底改变新员工的入职培训。这段引人入胜的短片专为零售人力资源经理和培训协调员设计，展示了零售培训生成器的强大功能，能够快速创建引人入胜的介绍内容，确保每位新员工都能顺利起步。

示例提示词1
想象一段为店经理设计的60秒教学视频，旨在提升团队专业技能。视频采用简洁现代的美学风格，由AI化身提供冷静、信息丰富的解说，展示我们的自定义课程生成器如何助力无缝技能发展。它展示了如何轻松创建专业模块，促进零售环境中的持续学习。
示例提示词2
通过一段简洁的30秒视频提升您的产品培训策略，适合产品经理和市场团队。这个动态序列利用预设计模板和场景，并配有自动字幕，快速突出产品的关键特性。见证先进的员工培训生成器如何将复杂信息简化为易于理解的内容，以快速的视觉风格和热情的音频推动产品知识和销售效率。
示例提示词3
为您的合规官和区域经理提供一段专业的50秒视频，传达关键的合规培训更新。视频采用清晰权威的配音生成和丰富的视觉效果，来源于全面的媒体库/素材支持，提供安心和清晰度。它展示了如何轻松传播必要知识，确保您的团队始终知情并合规，并通过AI测验生成器功能有效评估理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

零售培训生成器如何工作

快速开发和部署引人入胜的定制培训模块，提升您的零售团队表现，确保所有地点的一致学习。

1
Step 1
创建您的课程基础
首先选择一个预设计模板或使用自定义课程生成器来构建您的零售培训模块。这为有效学习奠定了基础。
2
Step 2
添加引人入胜的培训内容
通过动态课程填充您的课程，轻松使用AI驱动的从脚本生成视频功能将书面脚本转化为引人入胜的视频。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过应用公司独特的品牌控制（包括标志和配色方案）确保所有培训材料的一致性，使其真正属于您。
4
Step 4
导出并交付培训
通过使用纵横比调整和导出选项完成您的培训，准备好在各种平台上无缝、可扩展地交付给所有零售员工。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI驱动的解释简化复杂的零售主题。

利用AI视频分解复杂的产品特性或合规政策，确保所有员工清晰理解。

常见问题

像HeyGen这样的AI驱动培训生成器在员工培训中有什么优势？

HeyGen利用先进的AI将脚本转化为引人入胜的文本到视频课程，配有逼真的AI化身和无缝的配音生成。这大大加快了可扩展培训内容的创建，如入职培训和产品培训，使其成为强大的员工培训生成器。

HeyGen是否提供零售环境中的自定义课程生成工具？

当然。作为领先的零售培训生成器，HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌控制（如标志和颜色）和丰富的媒体库，以创建定制的电子学习平台。这确保您的零售培训软件传达引人入胜且一致的品牌信息。

HeyGen如何支持多样化零售团队的可扩展培训？

HeyGen被设计为高效的员工培训生成器，提供自动字幕和灵活的纵横比调整功能，适用于各种设备。这确保所有员工都能高效地访问高质量的技能发展和合规培训材料。

是什么让HeyGen成为高效的零售培训软件，用于内容创建？

HeyGen的直观界面结合强大的模板和场景，使用户能够快速从简单文本生成专业的产品培训视频。这种快速课程创建工具的能力使HeyGen成为顶级零售培训生成器，能够快速更新和部署培训模块。