零售展示视频生成器：创建惊艳的产品演示
通过AI从脚本到视频的功能，轻松创建惊艳的产品演示视频，将您的想法快速转化为引人入胜的视觉故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒产品演示视频，解释智能家居设备的创新功能，目标是忙碌的技术精英。视觉风格应简洁且信息丰富，配以专业的语音解说，通过从脚本到视频的文本功能轻松生成，清晰阐述其优势。
制作一个鼓舞人心的60秒零售展示视频，展示一系列独特的手工陶瓷，旨在吸引DIY爱好者和手工艺爱好者，追求工艺品质。采用温暖、吸引人的视觉美学，配以柔和的背景音乐，利用多样的模板和场景突出每件作品的精细细节和工艺。
生成一个紧急的15秒视频，宣布在线精品店的限时闪购，专门针对寻求价值的客户和讨价还价者。视觉和音频风格应动态且充满活力，具有明确的行动号召，通过引人注目的语音生成强调优惠的独特性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的零售展示视频的制作？
HeyGen提供多样化的专业设计产品视频模板，让您轻松定制引人注目的零售展示视频。我们用户友好的界面和拖放编辑工具使视频制作对每个人都变得容易，提升您的电商视频营销。
我可以使用AI虚拟形象在HeyGen中展示我的产品演示视频吗？
可以，HeyGen让您能够将逼真的AI虚拟形象整合到您的产品演示视频中，通过引人入胜的演示者让您的产品栩栩如生。您还可以利用我们的AI从脚本到视频工具直接生成自然的语音解说。
是什么让HeyGen成为企业有效的产品视频制作工具？
HeyGen加速了您创建高质量AI产品视频的能力，使其成为任何企业理想的产品视频制作工具。利用我们的平台快速制作产品发布或操作视频，并轻松通过社交媒体分享。
HeyGen是否允许定制AI产品视频以匹配我的品牌？
当然。HeyGen提供广泛的品牌控制选项，包括添加您的标志和定制颜色，确保您的AI产品视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松定制每个元素，创建易于定制的有影响力内容。