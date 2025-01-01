促销视频制作器：今日提升零售销售
通过引人入胜的AI化身轻松生成有影响力的零售视频广告和营销视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段15秒的闪购公告，针对专注于定制珠宝的“电商商店”，目标是社交媒体上的在线购物者。视觉美学应快速、充满活力，并配有醒目的文字叠加和激动人心的音效，最后以明确的行动号召结束。利用HeyGen的“字幕/说明”在静音观看环境中实现最大覆盖。
制作一段45秒的信息视频，展示一种新的B2B解决方案，用于创建高效的“营销视频”，面向寻找简化内容创作的潜在商业客户。视觉和音频风格应专业且清晰，结合干净的动画图形和冷静权威的“AI旁白”来详细说明关键功能和优势，确保演示的精致。
开发一段60秒的客户推荐“宣传视频”，针对犹豫不决的客户和健康爱好者。视觉风格应温暖、亲切，并在自然环境中展示真实的客户采访，配以柔和、激励人心的背景音乐。通过使用HeyGen的“从脚本到视频”功能无缝引入推荐，打造引人入胜的开场。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的营销视频创作？
HeyGen提供了丰富的专业“视频模板”和“库存媒体”，帮助您快速制作引人入胜的“营销视频”。您可以利用“AI旁白”和“动画标题”增添创意，使HeyGen成为您品牌强大的“促销视频制作器”。
是什么让HeyGen成为有效的促销视频制作器？
HeyGen利用先进的“AI功能”简化整个“促销视频”创作过程。从使用脚本的“文本到视频”生成到逼真的“AI化身”，HeyGen使您能够轻松高效地制作高质量的“宣传视频”。
HeyGen能否简化我企业的视频编辑？
当然可以，HeyGen直观的“拖放编辑器”和全面的“视频编辑工具”使“小企业”和“电商商店”创建“视频广告”和“说明视频”变得简单。您可以轻松添加“自动字幕”和品牌标识，获得专业效果，使视频创作对所有人都可及。
HeyGen如何支持社交媒体视频创作？
HeyGen专为创建引人入胜的“社交媒体”内容而设计，提供多样化的“视频模板”和“免版税资产”。您可以轻松调整视频尺寸以适应不同平台，并添加“AI旁白”以吸引观众的注意力，确保您的内容脱颖而出。