零售促销视频生成器，轻松营销
使用我们的拖放编辑器快速创建引人入胜的促销视频，提升您的零售销售。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的节日促销视频，宣布假日促销，目标是寻找贴心礼物的家庭和送礼者。视频应唤起温暖和快乐，采用舒适、吸引人的视觉效果，柔和的灯光和经典的节日旋律。利用HeyGen的“语音生成”来讲述特别优惠，并传播季节最佳交易的喜悦，涵盖各种产品。
制作一个15秒的尖锐视频广告，用于闪购，专为社交媒体动态设计，以吸引冲动购买者的注意。采用快速节奏的视觉方法，配以醒目的文字覆盖、明亮的色彩和令人兴奋的音效，以传达紧迫感。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”确保广告在所有流行社交平台上完美呈现。
开发一个全面的60秒视频，展示全店清仓活动，目标是寻找超值商品的精打细算的购物者。视觉呈现应清晰有序，展示专业的产品镜头和清晰的文字信息，背景音乐友好亲切。使用HeyGen的“媒体库/素材支持”中的高质量素材，增强各种折扣商品的视觉吸引力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的零售促销视频？
HeyGen通过专业设计的模板和用户友好的拖放编辑器，帮助您创建引人入胜的零售促销视频。轻松添加引人注目的开场白和丰富的图形，使您的产品视频脱颖而出，吸引注意力。
HeyGen提供哪些AI工具来高效创建营销视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，提供强大的AI编辑工具来简化您的视频制作。利用AI语音、自动字幕和AI虚拟形象，高效生成内容和媒体，用于您的营销视频。
HeyGen能否定制适合不同平台的促销视频，如社交媒体？
是的，HeyGen可以轻松定制您的促销视频，以适应不同的平台，包括社交媒体和视频广告。您可以轻松调整纵横比，加入品牌标志，并使用专业设计的模板，在所有渠道保持一致的品牌形象。
HeyGen是否提供视频创作的素材库和资源？
HeyGen提供全面的素材库，包括图片、视频和音乐资源，以丰富您的促销视频。这确保您拥有生成引人入胜的内容所需的所有资源，无需外部搜索，增强您的创意想法。